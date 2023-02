Una compleja situación se vivió durante la jornada de este jueves en la comuna de Concepción, en la región del Bío Bío, tras un violento asalto a un supermercado Santa Isabel en pleno centro.

El hecho ocurrió específicamente en un supermercado ubicado en la calle Freire, entre Rengo y Lincoyán, uno de los sectores más céntricos de la ciudad.

“Ustedes están todos de rehenes”, dijo uno de los asaltantes a las asustadas víctimas, quienes tomaron incluso a las cajeras del lugar.

Según la denuncia de las víctimas, los delincuentes -que al menos eran cuatro personas- portaban escopetas y otras armas de fuego al momento del asalto.

Además, en base a los testimonios de las personas afectadas, se trató de hombres encapuchados, con mascarillas y de posible nacionalidad extranjera. Se trata de datos que será corroborados más tarde por personal de Carabineros.

Una auditora de La Radio se comunicó para realizar la denuncia, acusando que al momento del violento incidente los delincuentes apuntaron a los guardias y a los compradores con las escopetas, haciendo que todos se tiraran al suelo.

Hasta el lugar del asalto llegó personal de Carabineros, quienes tomaron control del procedimiento, además de interrogar a los testigos. Además, de momento no se han reportado personas heridas ni de tiros percutados.

Testimonio de víctima del asalto al supermercado de Concepción

“No alcancé a comprar nada. Llegaron de repente y nos comenzaron a gritar que entregáramos todas las cosas. La verdad es que no sé cómo alcancé a salir”, se lamentó Lizette, una de las víctimas.

“La verdad es que no sé si alguien salió herido. Yo me escondí entremedio de la ropa, pero vi cómo les pusieron las escopetas en el cuello a los guardias”, dijo.

Prosiguió diciendo que “cuando escuché que éramos rehenes me dio mucho miedo, me escondí con otra señorita que me ayudó y luego pude escapar”.

“Ahora tengo mucho miedo. Yo salí a comprar las cosas para mi casa, pero ya no se puede salir a ninguna parte. Llamé a Carabineros pero no respondía nadie, estaban todas las líneas ocupadas”, comentó bastante angustiada la mujer.