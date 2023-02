"No nos sirve una videollamada desde Concepción", fueron las palabras de la alcaldesa de Arauco desde la emergencia registrada en Caleta Lavapié. Recordemos que los vecinos están siendo evacuados vía marítima debido a la gravedad del siniestro que ya ha consumido un centenar de inmuebles, entre ellos un jardín infantil y un colegio.

Desde la Caleta Punta Lavapié, en la comuna de Arauco, la alcaldesa Elizabeth Maricán hizo un potente llamado a las autoridades a que concurran a la ayuda de la comunidad azotada por el incendio.

Recordemos que durante la mañana de este viernes y hasta las 14:00 horas, se está desarrollando la evacuación de los vecinos vía marítima.

Al respecto, la alcaldesa confirmó que, “en estos momentos la prioridad de nosotros es evacuar, hemos conversado con los vecinos y entendieron la gravedad de la situación, es grave, tienen que evacuar”, dijo.

Para el operativo, diversas embarcaciones, incluyendo de La Armada, están transportando personas, con la prioridad de trasladar primero a niños y niñas, adultos mayores y mujeres.

“El fuego viene hacia acá, está descontrolado, por lo tanto, yo necesito que la gente salga, hasta máximo las dos de la tarde porque luego las condiciones del mar cambian, y eso podría ser desfavorable para la evacuación”, enfatizó la jefa comunal desde la zona.

En esa línea, la alcaldesa Maricán confirmó que como equipo municipal arribaron a la caleta con Carabineros y equipos de salud, quienes auxiliaron a las personas que presentan quemaduras en sus brazos. Cabe mencionar que el número exacto de heridos aún no está confirmado.

Al respecto, la alcaldesa realizó un potente llamado tanto a las autoridades nacionales como regionales a que acudan a la zona, “entiendo que la ministra Tohá viene, yo emplazo a las autoridades, los necesitamos acá”.

“Los necesitamos en las comunas afectadas, recorriendo los sectores, hablando con la gente, visitando los albergues. No nos sirve una videollamada desde Concepción, yo no tengo señal, no sé si se están comunicando conmigo”, enfatizó.

En ese sentido, indicó que el albergue de Llico es el punto de encuentro para los evacuados y las autoridades, lugar donde, insistió, requieren que lleguen los representantes del Gobierno: “Necesitamos primero la contención de la emergencia y luego una reconstrucción”.