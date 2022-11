En conversación con Radio Bío Bío de Concepción Miguel Rivera acusó que se sentó a una mesa con autoridades para pedir un cuartel PDI en la comuna, pero que la propia policía dijo que no por no tener personal. Además, también presentó un proyecto para aumentar la cantidad de cámaras de televigilancia, que solo son 24. Allí, sostuvo, Prevención del Delito igualmente le dio una negativa. Mañana el alcalde tiene una reunión con la Delegación Presidencial, instancia de la que "no espera nada", adelantó.