Recientemente, la modelo Kelly Montaño confirmó el término de su relación con Alberto “Tatón” Púrpura tras más de cinco años juntos.

En conversación con FMDOS, la joven reveló que el quiebre había sucedido pues Púrpura no le prestaba apoyo para cumplir sus sueños y metas profesionales: “Empecé con el tema de mi programa (“En Boga con Kelly Montaño“) y no sentí ese apoyo como el que yo siempre le brindé a él con sus proyectos”.

“De un momento a otro yo dije ‘bueno, no hay apoyo, esto ya no da para más’, y ahí vinieron las inseguridades por parte de él. Yo doy fe de que el maltrato psicológico existe, una cosa llevó a la otra y dije ‘ok, hasta aquí y chao’”, declaró Montaño.

Tatón entrega su versión del quiebre con Kelly Montaño

Frente a ello, el empresario, en conversación con Sergio Rojas en “Que te lo digo“, desmintió la existencia de tal violencia, además de brindar su versión del término: “Hace un mes no estamos juntos; más de un mes que no estamos juntos. Terminamos de no tan buena manera, pero no por lo que se dice en los comentarios“.

“El programa que está haciendo ella ahora, que se llama ‘En Boga con Kelly Montaño‘, se lo financié completamente yo los tres primeros meses, y ella dice que yo no lo ayudo. Tú sabes que yo estoy bien complicado de salud, no estoy en el mejor momento”, continuó Alberto.

En el mismo contacto telefónico, el hombre de relató que se había sometido a dos operaciones graves: una de colon y un triple bypass coronario”. “Yo siempre la apoyé a ella, desde que llegó a Chile. Tú la conoces, estuviste en un cumpleaños que le festejé, tú viste que le festejé unos hermosos cumpleaños”, añadió.

“Entonces ella no puede decir que nunca la apoyé, es más, en estos momentos, su hermano menor vive conmigo, porque ella se lo trajo de Colombia para acá porque en un momento determinado, por el lugar donde viven ellos que es Popayán, al hermano lo habían amenazado de muerte, y yo me lo traje al otro día”, reveló “Tatón”.

Alberto contó también que sus primeros años de relación con Kelly habían sido bastante buenos: “Se vino a vivir conmigo por la pandemia, porque yo sé de donde viene ella (…), yo creo que fui un escalón para ella”.

“Yo a ella le hice un contrato de trabajo para que pudiera sacar su radicación. A su hermana también me la traje (…), nunca me imaginé que Kelly podría hacerme esto a mí, porque la apoyé hasta el último momento”, continuó el empresario.

“Lo único que me molesta, más que todo, es que ella ha puesto en esta entrevista que le hicieron, el daño psicológico. Por Dios, la he tratado como una reina siempre, qué daño psicológico, nunca le faltó nada, todos saben cómo la trataba“, subrayó.