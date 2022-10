Dos bencineras de la Ruta 160 en el sector Escuadrón de Coronel, región del Bío Bío, fueron protagonizas de asaltos entre la noche del viernes y la mañana de este sábado.

Los desconocidos, a rostro descubierto y uno de ellos premunido de un arma de fuego, robaron dinero, cigarros y pertenencias de los trabajadores.

Asaltos a bencineras en Coronel

Fue un verdadero tour delictual el que realizó un grupo de entre cuatro y seis individuos, quienes a bordo de un sedán gris robaron a mano armada dos bencineras que funcionan en el kilómetro 18 de la carretera que une Coronel con San Pedro de la Paz.

El asalto que se conoció primero fue el ocurrido a eso de las 10:00 horas de este sábado, a través del llamado de Luis, auditor de Radio Bío Bío, dando cuenta de lo que vio en la Shell de la Ruta 160.

“Llega un vehículo y se bajan cuatro tipos de un auto a mano armada. Yo mientras me siguen colocando combustible veo todo esto rápidamente. Se dirigen a la zona de venta y bueno, yo lógicamente tuve que salir arrancando porque no quise esperar a que me asaltaran a mí también”, explicó.

Lo anterior fue confirmado por un segundo testigo que estaba al interior del local de venta de comida, Danilo Carrasco. Él observó cómo el hombre que portaba el arma de fuego amenazó a la cajera, para sacar el dinero recaudado y algunos paquetes de cigarrillos.

Tour delictual

Los mismos sujetos, según la descripción de los testigos y los bomberos de la Shell, habían robado la gasolinera en la madrugada, después de asaltar la Petrobras, que está a unos metros, la noche del viernes.

Esto último fue confirmado por el empleado de la estación de bencina, Julio Paredes, a partir de lo informado por sus compañeros del turno nocturno.

“Andaba un auto gris y dicen que andaban seis tipos dentro, pero andaban con arma de fuego”, detalló, señalando que fueron amenazados por el grupo. “Este año van como cuatro o cinco asaltos, si es que no me equivoco”, agregó.

No hubo disparos en ninguno de los asaltos, resultando sólo uno de los bomberos de la gasolinera Shell, lesionado por el golpe recibido de los delincuentes.

Carabineros inició el procedimiento a través de la revisión de las cámaras de seguridad que tienen ambas estaciones de servicio.