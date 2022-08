Dueños de camiones decidieron no transitar de noche por zona roja de la Macrozona Sur, para evitar hechos de violencia tras la detención del líder de la Coordinadora Arauco-Malleco, Héctor Llaitul.

Los dueños de camiones de Los Ángeles decidieron mantener la medida de no transitar de noche por la Ruta 5 hacia el sur del país, para evitar hechos de violencia.

Tras la detención y posterior formalización de cargos contra el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) Héctor LLaitul, los empresarios del transporte carretero decidieron que los conductores y sus camiones se mantuviesen en las zonas de descanso de la Ruta 5 sur, entre ellos el sector de Duqueco al sur de Los Ángeles.

Durante este jueves hubo una reunión entre los dueños de camiones y Carabineros en la capital provincial de Bío Bío, donde se coordinó la vigilancia que habrá en los lugares donde estarán estacionados los vehículos de carga.

El presidente de Asoducam Freddy Martínez, confirmó la medida de resguardo y llamó a la comprensión de la ciudadanía, ante el retraso que tendrá la llegada de algunos productos a la zona sur del país.

“Primero tenemos que salvaguardar las vidas humanas de nuestra gente, detrás de cada camionero hay una familia, hijos, señoras, esposas. Hemos recibido mucho llamado de preocupación por esto. Pedimos la comprensión de la ciudadanía porque muchas veces los productos van a llegar más tarde (…) producto de que estamos teniendo que interrumpir nuestro cotidiano funcionamiento”, explicó Martínez.

Desde el gremio de los productores de madera en Chile agrupados en Pymemad, abogaron para que el juicio contra Llaitul no se traduzca en una violencia desatada en la Macrozona Sur, debido a que uno de los cargos que se le imputa al líder de la CAM es el robo de madera.

El presidente de la entidad Michell Esquerré insistió en la necesidad que tanto el Servicio de Impuestos Internos como la Corporación Nacional Forestal (Conaf), fiscalicen la venta de este producto.

“Lo que pasó es de cierta forma como patear a un avispero. Va a haber reacciones violentas y no entiendo por qué llegamos a este punto. No entiendo por qué estamos usando la violencia y la muerte como un instrumento de soluciones políticas, no lo encuentro presentable”, sentenció Esquerré.

Michell Esquerré indicó que la causa mapuche no se puede traducir en hechos de violencia, ya que de esa manera, no se podrá llegar a un acuerdo para el reconocimiento de los pueblos originarios.