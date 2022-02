El papa Francisco nombró este miércoles a dos obispos auxiliares para la Iglesia de Concepción, en la región del Bío Bío.

Se trata del rector del Seminario Metropolitano de la Santísima Concepción, Bernardo Andrés Álvarez Tapia; y al presbítero Óscar Walter García Barreto, párroco de San José de Curanilahue y vicario episcopal de la zona de Arauco.

La Nunciatura Apostólica informó que las designaciones se publicaron a las 12:00 horas de Roma (8:00 horas en Chile).

El obispo Bernardo Álvarez agradeció al arzobispo Fernando Chomali por “la confianza que siempre me ha tenido y hoy, de forma especial, por haberme propuesto al Santo Padre como uno de los posibles a ayudarlo más de cerca, en el servicio a la Iglesia de la Santísima Concepción (…) Soy consciente de la misión que asumo y de mi indignidad, algo que nunca pensé, ni lo busqué, sólo siempre dispuesto a servir donde el Señor allí lo quisiera”.

Por su parte, el obispo Óscar García indicó que “con espíritu de fe y de humildad he dejado resonar en mí la invitación que el Señor me ha hecho a través de los pastores de la Iglesia, ciertamente, reconozco lo grande de la llamada, más aún en los tiempos que nos toca vivir como Iglesia y sociedad, frente a mi pobreza y fragilidad; no obstante, después de un tiempo de oración y discernimiento he reconocido la voz del Señor que me animaba, entrando una vez más en la barca de mi vida, parafraseando las palabras del Papa: lo reconozco como el Señor de las sorpresas […], cuando no tenemos nada que ofrecerle, entra en nuestros vacíos y los llena con su presencia”.

Trayectorias

– Bernardo Andrés Álvarez Tapia

El electo obispo Bernardo Álvarez, quien nació en Talcahuano el 4 de agosto de 1980, es sacerdote diocesano de Concepción.

Estudió en el Colegio Santa Bernardita y el Liceo La Asunción de Talcahuano, para luego seguir la carrera de Ingeniería, donde estuvo por algunos años, hasta que ingresó al Seminario Metropolitano de Concepción en 2002.

Realizó los estudios de Filosofía y Teología en el Seminario Metropolitano de Concepción, obteniendo el grado académico de Licenciado en Ciencias Religiosas y Estudios Eclesiásticos por la Universidad Católica de la Santísima Concepción.

Fue ordenado presbítero el 21 de noviembre de 2009 en la Catedral de Concepción.

Terminada su formación inicial en el seminario fue destinado a la Parroquia y Santuario de San Sebastián de Yumbel y sus comunidades para realizar su práctica pastoral. Luego de su ordenación presbiteral estuvo un tiempo como vicario parroquial, posteriormente fue administrador de la parroquia y el santuario. Finalmente, en 2013 fue instalado como párroco y rector del Santuario y sus comunidades.

En 2015, asumió también la parroquia vecina de Santa Filomena de Cabrero. En los años 2014 a 2017 fue elegido decano del Decanato Rural.

A partir del 2009 fue delegado por el Obispo de la arquidiócesis para formar parte del Departamento de Espiritualidad de la Arquidiócesis de la Santísima Concepción.

Desde 2014 ha participado en la Comisión Nacional de Santuarios y Piedad Popular realizando diversas colaboraciones en favor de las acciones propias de la comisión.

En 2019 fue enviado por el obispo de su arquidiócesis a estudiar Teología a la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Por necesidades del Seminario Metropolitano de Concepción fue llamado a asumir como rector, en 2020, encargo pastoral que desempeña en la actualidad.

– Óscar Walter García Barretto

El electo obispo Óscar Walter García nació el 8 de agosto de 1969 en la ciudad de Tala, Departamento de Canelones, en Uruguay.

Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio y Liceo San José de Tala.

En enero de 1992 ingresó en la Congregación de los Pobres Siervos de la Divina Providencia, fundada por San Juan Calabria, donde hizo su primera profesión religiosa.

En 1995 trabajó en el hogar de menores “Ciudad del Niño, Ricardo Espinoza” de la comuna de Hualpén, en Chile.

Después de continuar los estudios de Filosofía y de Teología en Chile y en Argentina fue ordenado presbítero el 14 de agosto de 1999 en Tala, Canelones, Uruguay, desarrollando su ministerio los primeros años como formador de seminarios en Uruguay y Argentina, siendo también asesor y encargado de liturgia.

En 2008 fue nombrado párroco de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en Hualpén, Arquidiócesis de la Santísima Concepción.

Posteriormente, cuando la comunidad religiosa de la que formaba parte dejó la Arquidiócesis de Concepción, el Padre Óscar García solicitó quedarse haciendo una experiencia diocesana, y en el año 2014 se incardinó en la Arquidiócesis de Concepción.

En 2015 fue nombrado párroco de la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen en Cañete y colaboró también en la atención pastoral del Instituto San José, perteneciente a la Fundación Educacional del Arzobispado de Concepción.

Ha sido también asesor en la Pastoral Vocacional y encargado de la Pastoral Social en el Decanato de Arauco.

Desde enero de 2022 es párroco de la Parroquia San José de Curanilahue y vicario episcopal de la zona de Arauco.