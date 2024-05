Alejandro Tabilo (32º de la ATP) corona en el prestigioso Masters 1.000 de Roma la mejor semana de su carrera. ‘Jano’ se instaló este miércoles en las semifinales del certamen sobre arcilla, tras vencer en sets corridos al chino Zhang Zhizhen.

La segunda raqueta nacional ha sido absoluto protagonista en el Foro Itálico. Eliminó en la tercera ronda al número 1 del mundo, el serbio Novak Djokovic, capturando todos los flashes y comentarios del mundo tenístico.

Además, el chileno ya se aseguró un nuevo salto en el ranking mundial, está hoy 25º en el ranking live, volviendo a alcanzar la mejor posición en su carrera.

Con su avance en la clasificación, Tabilo y Jarry harán historia para el tenis nacional. Por primera vez en 19 años, Chile tendrá dos jugadores en el top 25 del ranking mundial ATP.

Y no solo eso. La billetera del zurdo de 26 años también sonríe. El meterse entre los cuatro mejores del Masters 1.000 de Roma le significa un cheque asegurado de 284.590 euros (281.738.915 pesos chilenos).

Si se corona campeón, el nacido en Canadá podría llevarse la suma de 963.225 euros (953.575.203 de la moneda nacional).

Por el paso a la final en la capital italiana, Tabilo se enfrentará este viernes al ganador del choque que mide en el último turno de la pista central (no antes de las 14:30 horas) al campeón en 2017 Alexander Zverev con el favorito Nº 11 Taylor Fritz.

The fairytale continues! 👏

Chilean Alejandro Tabilo is into his first Masters 1000 semi-final at the Foro Italico as he defeats Zhang 6-3 6-4#IBI24 pic.twitter.com/lvnKKU6otY

— Tennis TV (@TennisTV) May 15, 2024