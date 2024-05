Diez meses después de que el Tribunal de Estrasburgo le diera la razón, la atleta intersexual sudafricana Caster Semenya regresó este miércoles a la Gran Sala de esa misma corte para la vista de revisión de su caso.

Suiza, respaldada por el federación internacional de atletismo (World Athletics), apeló aquella sentencia dictada el 11 de julio de 2023, que pasó así a la Gran Sala, que emitirá en unos meses una sentencia contra la que ya no cabrá recurso.

Semenya acudió a la vista, pero no tomó la palabra, dejando esa labor a sus abogados, que pusieron de manifiesto el “impacto personal y profesional” sufrido por la atleta por la prohibición de participar en competiciones internacionales a causa de su elevado nivel de testosterona.

Los letrados indicaron que pese a ese veto, no se plegó a la imposición de inyectarse “un tratamiento nocivo, inútil y pretendidamente correctivo” para bajar su nivel de testosterona y poder competir.

Semenya saltó a la luz en los Mundiales de 2009 de Berlín, cuando con 18 años se alzó con el oro de los 800 metros, su distancia favorita, levantando una oleada de sospechas basadas en su aspecto físico y su voz varonil.

Fue apartada de la competición once meses, durante los cuales fue sometida a diversos exámenes médicos, antes de que en julio de 2010 fuera autorizada de nuevo a correr.

A partir de 2018, la federación internacional endureció las condiciones de participación en lo relativo a los niveles de testosterona, un reglamento validado al año siguiente por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), con sede en Suiza.

South African two-time Olympics champion Caster Semenya today returned to the European Court of Human Rights to fight against newly-implemented World Athletics rules.

This after the body mandated the lowering of natural testosterone levels for women to participate in certain… pic.twitter.com/Nqyp6h2ghi

— Newzroom Afrika (@Newzroom405) May 15, 2024