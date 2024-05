El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, expresó este miércoles su consternación ante la recién aprobada ley sobre “agentes extranjeros” en Georgia, que como en Rusia se anticipa que será utilizada para perseguir y acallar a la oposición.

La ley adoptada por el Parlamento georgiano prevé que las organizaciones civiles y medios de comunicación que reciban más del 20% de su financiación de fuentes foráneas serán declaradas como “organizaciones que actúan en interés de una potencia extranjera”, algo que, según Türk, significará estigmatizarlas, además del impacto negativo que tendrá en la libertad de expresión y asociación.

“Esta ley excesivamente amplia entraña el riesgo de que estas organizaciones sean etiquetadas y estigmatizadas, y tengan que enfrentarse a una atmósfera de desconfianza, miedo y hostilidad”, indicó en un comunicado el alto comisionado.

La controvertida legislación fue aprobada pese al rechazo de la oposición, de países occidentales y de manifestaciones ciudadanas en contra.

#Georgia: UN Human Rights Chief @volker_turk regrets adoption of the “foreign influence” law stigmatising NGOs & media receiving foreign funding, & stifling diverse voices on matters of public interest.

Authorities must withdraw the law & investigate violence against protesters

— UN Human Rights (@UNHumanRights) May 15, 2024