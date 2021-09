La Contraloría detectó que 9 familias de la comuna de Arauco no recibieron agua potable por medio de camiones aljibes, debido a que no realizaron el servicio durante al menos tres meses de este año. El organismo también descubrió que 17 fallecidos estaban incluidos en la nómina de beneficiarios, instruyendo una serie de medidas al municipio de la comuna.

Varias son las faltas que detectó la Contraloría en la comuna de Arauco, tras una auditoría que pretendía conocer el método que utiliza el municipio para informar cuántas son las personas que necesitan agua potable a través de camiones aljibe.

La medida se hace efectiva a través de convenios suscritos con el Gobierno y que hasta hace poco se realizaban con la ex Intendencia del Biobío. En este caso, el contrato dispuso 13 camiones entre enero y marzo de este año, por un costo que superaba los 63 millones de pesos.

Fue en el proceso de auditoría que el organismo detectó que 9 familias no recibieron agua potable por medio de camiones aljibe, a pesar que estaban incluidas en la nómina que el municipio entregó a las autoridades.

La empresa contratada corresponde a Tierras de Chile, que durante esos tres meses tenía que entregar 140 mil litros de agua en los sectores de Villa Quiapo, El Castaño, Conumo Alto, El Piure y Centinela.

Es por eso que la Contraloría ordenó una serie de medidas a la Municipalidad de Arauco, con el fin de regularizar la situación y mejorar la fiscalización del servicio.

El ente también detectó que 6 familias recibieron agua una vez a la semana, sin embargo, el contrato establece que el servicio se debe realizar dos veces.

Otra de las faltas tiene relación con 17 jefes de familia que fueron incluidos en la nómina de beneficiados a pesar de estar fallecidos; además de 8 personas que se repiten en esta lista.

Si bien las faltas fueron detectadas cuando el ahora delegado presidencial de la provincia de Arauco, Mauricio Alarcón, era el alcalde de la comuna del mismo nombre, la situación fue informada a través de un documento confidencial a la actual jefa comunal, Elizabeth Maricán.

Es por eso que la autoridad ordenó un sumario para determinar las responsabilidades en estos hechos.

En tanto, también se detectó que la ex Intendencia regional no cursó las multas por más de 13 millones de pesos a la empresa Tierra de Chile, tras no realizar el servicio.

Revisa el informe completo de la Contraloría: