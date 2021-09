Los candidatos por un cupo en el parlamento en representación del Bío Bío comenzaron el periodo de campaña oficial acompañados de los principales representantes de sus partidos en la zona.

Patricio Fierro, Paz Charpentier, Félix González y Pablo Riveros realizaron intervenciones en la plaza de Concepción, donde además transparentaron sus preferencias presidenciales.

Patricio Fierro (PS)

Así fue el caso del presidente regional del Partido Socialista y postulante a la Cámara de Diputadas y Diputados, Patricio Fierro, quien además de reunir a los legisladores del conglomerado, sumó al senador independiente Alejandro Navarro.

Sin embargo, en el acto desarrollado en la plaza de Concepción, llamó la atención la ausencia de su compañero de lista, Hugo Cautivo. Al respecto, el candidato aclaró que “no hay ninguna diferencia, ninguna cuestión que nos separe. Existe un cariño, fraternidad”.

Alejandro Navarro aprovechó la instancia para indicar que espera que los candidatos de la derecha a La Moneda no pasen a segunda vuelta.

Otro de los asistentes, el diputado y candidato a senador, Gastón Saavedra, al ser consultado sobre la presencia y apoyo de Navarro, afirmó que el parlamentario “nunca ha dejado de ser socialista (…) el mantiene el espíritu de Allende”.

Manuel Monsalve, quien no puede ir a la reelección, se refirió a los desafíos del pacto en la carrera presidencial: “La fuerza política de Unidad Constituyente no tiene la misma relevancia, la misma capacidad de representación (…) no representan de manera clara y nítida las aspiraciones de cambios sociales”.

Recordemos que el Partido Socialista tiene un desafío importante en lo electoral, ya que debe buscar mantener los actuales cupos que tiene en el congreso con nombres nuevos.

Paz Charpentier (IND por cupo UDI)

La candidata independiente que competirá por un escaño en la Cámara de Diputados en un cupo de la UDI, Paz Charpentier, realizó su lanzamiento de campaña y en la oportunidad criticó duramente el actual trabajo de la Convención Constitucional, ya que considera que los sectores de la izquierda no están respetando las reglas de la instancia.

Consultada sobre quien es su candidato presidencial, si Sebastián Sichel o el republicano José Antonio Kast, aseguró que está con el abanderado de Chile Podemos Más, sin embargo valoró que exista competencia.

El nombre de Paz Charpentier en la lista de la UDI, junto a Sergio Bobadilla y Marlén Pérez, generó bastante ruido y molestia en el gremialismo local, debido a que ella no es militante y porque habían otros nombres que esperaban quedarse con el cupo, entre ellos el consejero regional, Jaime Vázquez.

La abogada y además docente universitaria espera poder quedarse con una de las testeras de la Cámara Baja, porque, según explicó, es necesario renovar la política y las propuestas.

Partido Ecologista Verde

El Partido Ecologista comenzó con el trabajo para posicionar a sus candidatos de cara a las próximas elecciones de noviembre y llevan nombres al senado y también la repostulación del diputado Félix González.

El parlamentario recordó que ellos no participaron del acuerdo del 15 de noviembre, el que permitió dar paso al plebiscito y posterior Convención Constitucional.

Además, aseguró que al no llevar candidato presidencial, apoyarán a la alternativa de oposición que pase a segunda vuelta.

Dentro de los argumentos que entregó para la decisión de apoyar a alguno de los candidatos de oposición, es el respeto a los derechos humanos, los que -aseguró González- no han sido considerados por la actual administración.

En esta oportunidad los ecologistas llevan de candidato al senado a Pablo Riveros, quien buscará posicionar las materias ambientales en caso de ser electo.

Por su parte, Ana Araneda, quien obtuvo el tercer lugar en la elección de gobernador, competirá por un puesto en el Consejo Regional.