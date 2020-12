En Concepción, como en la mayoría de las ciudades del país, muchas personas personas llegaron este jueves hasta las oficinas de las AFP para iniciar el trámite del retiro del 10%.

Afuera de la AFP Provida la fila comenzó a formarse antes de las 6:00 horas y al momento de abrir, a las 9:00, doblaba la esquina en San Martín. Fue este el panorama que marcó el inicio de los trámites para el retiro del segundo 10% desde las cuentas de capitalización individual.

Muchos solicitan por segunda vez la décima parte de sus ahorros destinados para la jubilación, ahora privilegiando la petición en persona antes que la vía virtual, como Edison Pérez, quien llegó a las 7:00 horas a retirar su porcentaje.

El dinero a retirar tiene variados objetivos, algunos cargados de emoción, como el caso de Ruth Ortiz, quien cumplirá uno de los últimos deseos de su marido.

“Hace seis meses que quedé viuda, entonces no me resulta por internet porque me dice que no soy beneficiaria, entonces tengo que hacerlo personalmente (…) con dolor porque era de mi esposo pero aquí estamos”, contó Ruth a Radio Bío Bío. Según la mujer, el dinero es para construir el segundo piso de su casa.

Cabe recodar que el plazo para pedir el nuevo retiro es de un año, sin embargo, muchos prefieren apurar la gestión para contar con dinero para las fiestas de fin de año.