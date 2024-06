Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, salió en defensa del director nacional de Conaf, Christian Little, luego de ser cuestionado por dirigentes sindicales acusándolo de ignorar advertencias sobre el mega incendio en Valparaíso en febrero pasado. Durante la sesión de la Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados, se reveló que Little habría reído ante la advertencia de que el fuego llegaría a Villa Alemana y Quilpué. Valenzuela respaldó a Little, destacando su experiencia y argumentando que había condiciones que agravaron la emergencia. Además, el ministro negó las acusaciones de contrataciones irregulares en Conaf, desestimando las críticas.