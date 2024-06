Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Denuncian al director de Conaf, Christian Little, por ignorar y reírse de advertencia sobre mega incendio en Valparaíso el 2 de febrero, que causó 123 muertos y destruyó miles de viviendas. Dirigentes sindicales acusan a Little de desinterés durante emergencia. Revelan que la Villa Botania en Quilpué se salvó gracias a recursos de Conaf facilitados por directivos locales. Testimonio indica que Little se rió al ser alertado sobre avance del fuego hacia Villa Alemana y Quilpué. Comisión investigadora en la Cámara de Diputados analiza denuncias.