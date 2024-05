Colo Colo rescató un esforzado empate ante Alianza Lima en la capital peruana, lo que le sigue dando esperanzas de pasar a Octavos de Final de la Copa Libertadores.

El gol para el ‘Cacique’ fue obra de Arturo Vidal, quien al minuto 78 conectó de cabeza un centro de Zavala, decretando el resultado final.

Fuera de aquello, en redes sociales los hinchas del ‘Popular’ se mostraron bastante decepcionados por el rendimiento de su equipo, apuntando dardos contra dos miembros del plantel: Esteban Pavez y Jorge Almirón.

El primero fue sumemante criticado por su error que permitió el gol de los limeños, al no despejar correctamente un balón en el área propia, lo que dio lugar al cabezazo de Hernán Barcos con arco vacío.

Por su lado, los fanáticos ‘albos’ también destrozaron el trabajo de Almirón, a quien culparon de “no saber leer el partido”.

Hay que señalar que Colo Colo definirá todo ante Cerro Porteño en la última fecha de su grupo en Copa Libertadores.

Aquel cotejo se llevará a cabo el miércoles 29 de mayo desde las 20:30 horas, en Asunción.

— Diego Negrete (@NDi3go) May 16, 2024

— Danilo Fuentes (@danilofuents) May 16, 2024

El regalo de Estaban Pavez: pic.twitter.com/bqxYjwFxRl

— Out of Context Libertadores (@OoCLibertadores) May 16, 2024