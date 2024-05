Un bochornoso espectáculo dio el músico estadounidense Ariel Pink, ícono del Lo-fi y la música alternativa de los 2000, en la sala RBK (Vicuña Mackenna 1220, Santiago).

El artista y sus dos músicos estuvieron alrededor de 40 minutos en el escenario, sólo haciendo ruido y distorsión con los instrumentos mientras cumplían con el mínimo requerido por contrato.

Pínk, tras la insistencia de la audiencia, intentó cantar algunas canciones a capella, pero aquello tampoco resultó. Fue pifiado e insultado por la mayoría de los presentes, a pesar de sus discretas disculpas al micrófono.

Lo anterior produjo evidente malestar en los seguidores del autor, quienes se agolparon esta noche en el recinto sin prever el lamentable espectáculo.

Según constató BioBioChile, la lamentable performance ocurrió debido a un problema administrativo con el bajista de su banda al momento de su ingreso a Chile, ya que este no contaba con la indispensable visa consular correspondiente (el bajista, era de nacionalidad australiana).

El hecho, y la posterior performance, sorprendió incluso a la productora a cargo del show, Atenea Events, que incluso dispuso de un joven bajista chileno de reemplazo.

De esta forma, el estadounidense se retiró del escenario hacia camarines, donde estuvo cerca de 30 minutos. Tras este lapso de tiempo, volvió a la sala para afirmar que sí realizaría el show, pero en 3 semanas más.

En el recinto, al momento en que Pink volvía a camarines, también hubo un amago de pelea, entre un espectador y el encargado de la mesa de sonido. Todo esto a raíz del desconcierto del espectáculo ofrecido.

Luego de unos minutos, Ariel Pink se retiró del recinto en un vehículo particular, acompañado por sus dos músicos.

Hay que señalar que Pink fue sindicado como participante en las protestas ocurridas en Estados Unidos en 2020, cuando una multitud irrumpió en el Capitolio en la previa del cambio de mando presidencial que ungiría a Donald Trump.

my bass player was detained and denied entry into Chile. no big deal.

— Ariel Pink (@arielxpink) May 15, 2024