Por presumibles delitos de cohecho y soborno, el Consejo de Defensa del Estado, presentó una querella criminal en contra de la ex jefa de Gabinete de la Municipalidad de Nogales, Paola Moya y del empresario contratista Leonardo Guerra.

El Consejo de Defensa del Estado presentó ante el Juzgado de Garantía de la comuna de La Calera, una querella criminal en contra de la ex jefa de Gabinete del municipio de Nogales, Paola Moya y del empresario contratista, Leonardo Guerra, por los delitos de cohecho y soborno, respectivamente.

El escrito formal explica en cinco páginas que en el periodo comprendido entre noviembre del 2018 y mayo del 2020, Moya aceptó recibir del particular Guerra, dueño y representante legal de Mantenciones y Obras Civiles Leonardo Guerra, diversas sumas de dinero en razón del cargo y de las funciones que ella debía cumplir en el municipio.

Los traspasos de dinero se realizaron, según el CDE, sin que exista una causa. Además, en el periodo indicado, la empresa de Leonardo Guerra habría mantenido contratos vigentes con la entidad municipal.

El 7 de noviembre de este año, ambos fueron formalizados por los mismos delitos formulados en la querella. En esa oportunidad, la magistrada del tribunal, Celeste Serrano, determinó la medida cautelar de arraigo nacional y un plazo de investigación de 150 días.

Esta querella, de ser declarada admisible, se sumará a la investigación que lleva la unidad anticorrupción de la Fiscalía Regional de Valparaíso, liderada por el persecutor Claudio Rebeco.

Tras ser consultados por Radio Bío Bío sobre el proceso, la defensa de Paola Moya, representada por el abogado Felipe González, afirmaron por escrito que “por ahora no podemos comentar la causa. Estamos preparando antecedentes para aportar a la investigación y no es correcto que la Fiscalía se entere por la prensa. Por el momento no hay comentarios al respecto”.

Por su parte Michel Figueroa, director de Estudios de Chile Transparente, afirmó en conversación con Radio Bío Bío que la aparición de este tipo de casos con mayor presencia en los medios se explica por el avance de la institucionalidad en materias de combate a la corrupción.

Cabe destacar que el plazo inicial de investigación de 150 días, determinado por el Juzgado de Garantía de La Calera, se cumplirá en Abril de 2024.