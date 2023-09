La Asociación Nacional Gremial de Botillerías presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso para evitar el cierre de locales comerciales que vendan alcohol durante el carnaval “Mil Tambores 2023“.

El evento se llevará cabo este sábado 30 de septiembre y domingo 1 de octubre, contando con la participación de más de 100 organizaciones de 60 comunas de todo Chile.

Si bien la medida de un cierre de las botillerías, no se ha sido decretada y se trata únicamente de una recomendación que realizó la Delegación Presidencial Regional al Municipalidad de Valparaíso, desde la Asociación Nacional Gremial de Botillerías y a la Asociación Gremial de la subida Ecuador de Valparaíso se adelantaron y acudieron a la justicia para evitar que esto se materialice.

El abogado Leonardo Contreras, que representa a la asociación, advirtió sobre los perjuicios que implica un cierre de esta naturaleza.

“Esta actividad privada, autorizada y apoyada por órganos públicos, no se hace cargo de la seguridad, del mantenimiento del orden público de la ciudad, y opta por establecer restricciones a los comerciantes de Valparaíso en cuanto a los horarios”, cuestionó.

Similar postura planteó Michael Puentes, presidente nacional de la Asociación Gremial de Botillerías, calificando de “irrisorio” que se pretenda limitar el funcionamiento de los locales establecidos. De igual forma apuntó en contra de quienes revenden bebidas alcohólicas al margen de la ley en este tipo de eventos masivos.

Raúl Rojas, presidente de la Cámara de Comercio y Emprendedores de Chile, también acompañó a los gremios en la presentación del recurso de protección. En la oportunidad planteó que debe instalarse una mesa de trabajo y un plan estratégico de seguridad.

Reunión de municipio con locatarios

Sobre la recomendación de la Delegación, desde la casa consistorial afirmaron que “tendremos una reunión con los locatarios del sector, facilitando el funcionamiento de las botillerías, para así evitar la venta ilegal de alcohol y darle mayor seguridad a quienes visiten la ciudad”.

Santiago Aguilar, organizador del “Carnaval Mil Tambores”, reconoció que ha habido coordinaciones con la Delegación Presidencial y Carabineros, pero enfatizó en la colaboración entre agrupaciones culturales comunitarias.

La actividad tiene autorización de derecho a reunión, pero no como evento masivo. La Delegación Presidencial había anunciado algunas medidas de contingencia, tales como la prohibición de acampar en las playas y un plan policial especial.

Y pese a que no se ha decretado cierre alguno de locales comerciales, el recurso de protección ingresado ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso también incorpora una orden de no innovar, que solicita resolver —en no más de 48 horas— que no se materialice esta prohibición.

La Asociación Gremial de Botillerías, consultada por pérdidas ante un posible cierre, advirtió que más de 15 botillerías operan en el centro de la comuna de Valparaíso, cifrando perjuicios económicos aproximados, en total, en 15 millones de pesos, durante las dos jornadas que durará el carnaval.