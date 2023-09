El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, criticó duramente al Gobierno por la asignación del presupuesto 2024 para la región, correspondiente a $97.000 millones, los que están muy por debajo de lo solicitado por la autoridad.

En concreto, Mundaca apuntó a que tiene sus sospechas, precisando que le parece curioso que, previo a asumir el próximo año la presidencia de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (Agorechi) y siendo duro con el Gobierno cuando tuvo que serlo, la propuesta de presupuesto del Ejecutivo que realiza al Congreso no contempla recursos para Agorechi.

“Me parece extraordinariamente curioso que el año que viene, siendo presidente de la Agorechi, la propuesta del presupuesto que hace el Gobierno central al Congreso, lleva 0 recursos para Agorechi, y eso me levanta ciertas suspicacias que son insoslayables de no plantear”, afirmó.

“Me parece que he puesto la centralidad en mi región, en nuestra tarea, de lo que tenemos que hacer de la región de Valparaíso, una región de derecho y no he escatimado cuando he tenido que criticar al Gobierno“, sostuvo.

Además, la máxima autoridad regional manifestó que el Gobierno perdió la posibilidad de trabajar de la mano con los gobernadores y profundizar el proceso de descentralización para mejorar las condiciones de vida de los habitantes, castigando -según dice- a Agorechi al presentar un presupuesto de 0 pesos.

Por su parte, la diputada del Partido por la Democracia (PPD), Carolina Marzán también emplazó al Gobierno, señalando que le parece preocupante el escaso aumento de presupuesto destinado a la región, porque, a su juicio, esto pone en riesgo los programas sociales que financia el Gobierno Regional.

En medio de esta discusión, quien apuntó contra el gobernador regional fue el consejero regional del Partido Republicano, Marcos Tricallotis, quien acusó a Mundaca de “vender humo” con la asignación del presupuesto, precisando que dicho reajuste jamás estuvo confirmado y sólo se trató de suposiciones sin fundamentos de la autoridad regional.

Cabe mencionar que en su momento, el gobernador solicitó al Ejecutivo la obtención de $130 mil millones para el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) 2024. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda estaría proponiendo cerca de $97.000 millones.