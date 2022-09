La tarde de este domingo, se dio a conocer el fallecimiento del exalcalde de Viña del Mar y exdiputado, Rodrigo González Torres (PPD), en la región de Valparaíso.

Según información confirmada por su equipo, González falleció en el Hospital Clínico IST de Viña del Mar a los 80 años.

La causa de su deceso se debió a una insuficiencia cardiaca denominada disección aórtica Tipo A.

El exalcalde de Viña del Mar, durante el periodo de 1996 al 2000, también fue parte de la cámara baja como diputado del Distrito entre 2018 al 2022.

En conversación con Radio Bío Bío Valparaíso, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, sintió el fallecimiento de González, por lo que dijo: “Tuve la oportunidad de conocerlo y recibir su apoyo, principalmente nosotros compartimos, así como también su gran amor por Viña del Mar. Como municipio estamos declarando días de duelo en la ciudad, fue un político brillante y dedicó su vida a lo público”.

La actual presidenta del Partido por la Democracia, Natalia Piergentili, lamentó el fallecimiento del exdiputado, en donde indicó: “Un tremendo demócrata y un gran regionalista. Honor y gloria compañero!!”.

Con mucho pesar lamento la partida de nuestro compañero, amigo y fundador del @PPD_Chile Rodrigo González. Ex diputado, ex alcalde de #viñadelmar . Un tremendo demócrata y un gran regionalista. Honor y gloria compañero!! pic.twitter.com/n7jCnPYL8c

En tanto, desde el Partido Liberal de la región de Valparaíso y Aconcagua, expresaron su pesar tras el fallecimiento de Rodrigo González.

Queremos expresar nuestro pesar por el sensible fallecimiento de Rodrigo Gonzalez Torres, ex Diputado de la República y ex Alcalde de Viña del Mar junto al @ppd_chile. pic.twitter.com/QuC8EFkGMw

— Liberales Valparaíso – Aconcagua (@LiberalesValpo) September 4, 2022