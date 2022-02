Tras las manifestaciones y paralizaciones que se han vivido en el norte del país por la migración descontrolada y el aumento de la delincuencia, el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, se reunió este martes con diversos dirigentes en la región de Tarapacá. A raíz de esto, el alcalde de Colchane, Javier García, dijo que "no he recibido ninguna información formal y menos una invitación, sin embargo, a mi juicio es una visita sin sentido si solo va a venir a lo mismo de siempre".

La jornada de este martes, el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, se reunió con dirigentes gremiales de transporte, taxistas y de la Zofri en Iquique, región de Tarapacá.

Todo esto en el contexto de las manifestaciones y paros generales que se han vivido estos últimos días en la zona, por el aumento de la delincuencia y la migración descontrolada.

Frente a esta visita del Gobierno, el alcalde de Colchane, Javier García, indicó que “no he recibido ninguna información formal y menos una invitación, sin embargo, a mi juicio es una visita sin sentido si solo va a venir a lo mismo de siempre, es decir, a poner paños fríos para dilatar y legar esta crisis migratoria al próximo Gobierno sin ninguna autocrítica al respecto”.

A esto agregó que “su visita no sirve si no viene con un reglamento en mano de la nueva Ley Migratoria. Asimismo no sirve sin el decreto firmado de la apertura del complejo fronterizo de Colchane, para al menos controlar un porcentaje de migrantes que cumplen con los requisitos para ingresar al país”.

“Si no viene con un sistema que garantice seguridad para los vecinos y vecinas de la región de Tarapacá, lamentablemente su visita está demás. Por último si no viene con un mecanismo de efectivo control fronterizo, a través de Carabineros y el Ejército, que impidan el ingreso indiscriminado de migrantes a la región, lamentablemente no sirve su visita”, sentenció García.