En el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, Nelson José Gallardo Mancilla, representado por Juan José Srdanovic Arcos, presentó una querella criminal contra quienes resulten responsables, por el ilícito de cuasidelito de homicidio.

Los hechos que motivan la instancia de persecución penal, corresponden a que el querellante es padre de Lissette Alejandra Gallardo Oyarzo, quien falleció el día 11 de octubre del 2023, en el baño de un supermercado de Punta Arenas, por un supuesto paro cardiorrespiratorio.

El documento asegura que las circunstancias se están investigando por parte del Ministerio Público y “por razones que aún no se han determinado por parte del Servicio Médico Legal”.

El padre explica que aquel día, él se encontraba en su domicilio en compañía de su cónyuge. En el lugar conversó con su hija, quien le manifestó estar alegre porque tenía una entrevista de trabajo en un centro comercial, a las 15.00 horas.

Después de eso, según dice la querella, la hija se volvió inubicable. Sin embargo, a las 18.10 horas, el padre llama una vez más al teléfono de ella, contestando una persona que se identifica como funcionario policial, consultándole quién era él, a lo cual el progenitor responde y le señalan que su hija se había desmayado al interior de un baño del local.

“Yo le expliqué que mi hija convulsiona, por lo tanto le pedí que llamen a personal SAMU lo antes posible, a lo que la persona me respondió que el personal de emergencia ya iba en camino al lugar, por lo que me pidió que le devolviera el llamado en unos 10 minutos”.

El hombre explica que llamó nuevamente y que ahora le solicitan ir al local comercial, ya que ahí le explicarían todo lo sucedido.

Como se le indicó, el padre llega al recinto, donde un carabinero le informó que su hija había fallecido.

“Mi hija estaba todavía en el interior del baño público, su muerte ya había sido constatada por personal del SAMU, pero no me dejaron verla, ni tocarla hasta que a las 21.00 horas, llegó al lugar personal de la Policía de Investigaciones de Chile y proceden a tomarme declaración en el lugar. Yo les expliqué, entre otras cosas, que mi hija estaba en tratamiento por padecer de trastorno limítrofe de la personalidad y consumo problemático de alcohol, siendo atendida en el Departamento de Psiquiatría del Hospital Clínico Magallanes y en el Cosam Miraflores”, dijo Nelson Gallardo.

Después, el Servicio Médico Legal realizó su trabajo y se llevó a cabo el velorio y posterior funeral. “Una semana después de lo ocurrido, ante la angustia que yo tenía, me acerqué hasta el local comercial y me entrevisté con una mujer (…), quien se desempeña como guardia de seguridad del citado local. Me contó que el día de los hechos ella estaba en la central de cámaras del lugar, alrededor de las 16:30 horas. Por radio, escuchó el comunicado que hacían sus colegas de que en el interior de los baños había una niña llorando y pidiendo auxilio, pero como ninguno de los guardias se atrevió a ingresar al baño de mujeres, es que ella toma la decisión de bajar para prestar auxilio a la niña, pero la persona que estaba a cargo del local se lo impidió”.

El padre finaliza su relato recalcando que “tanto el jefe de local como los otros guardias de seguridad, en ningún momento le prestaron atención y ayuda a mi hija, es más, nadie hizo el intento de evitar que ella siguiera descompensándose en el interior del baño”.

Igualmente, explica que se entrevistó con una funcionaria de aseo, quien le manifestó haber presenciado el ingreso de la hija al baño, solicitando a la jefatura que hagan algo para ayudarla, recibiendo como respuesta “que a ellos no les interesaba lo que podía ocurrir en su interior ya que era un baño público”.

Con ello, la querella por cuasidelito de homicidio solicita que se remitan los antecedentes al Ministerio Público, solicita algunas diligencias y que se lleve a cabo una persecución penal para determinar responsables en este hecho.