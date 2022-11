La Corte de Apelaciones de Punta Arenas acogió la apelación por considerar que no se encuentra acreditado el delito de sustracción de menores, en el caso denominado Harex. Se trata del quinto encausado cuyo procesamiento se anula.

Un nuevo revés tuvo el auto de procesamiento que busca determinar responsabilidades penales en la presunta sustracción de Ricardo Harex González, un joven de 17 años al que se le perdió el rastro en 2001.

Ayer, la Corte de Apelaciones acogió la apelación interpuesta por la defensa de Héctor Peña Monsalves, un oficial de Carabineros en retiro que fue procesado como encubridor del delito de sustracción de menores.

En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por la ministra María Isabel San Martín, el ministro Jaime Álvarez y la abogada (i) Carmen González– dejó sin efecto el auto de procesamiento por, entre otras consideraciones, no encontrarse debidamente justificada la existencia del delito base, es decir, la sustracción de un menor de edad por parte de terceros.

“No encuentra sustento material efectivo en la prueba que menciona, pero sobre todo en los hechos que da por probado, al sostener únicamente la desaparición de Ricardo Harex González, sin que describa hechos positivos de terceros en tal desaparición. Esto es, en términos que la misma, pueda constituirse ‘justificadamente’ en la figura penal de sustracción de menores a que también alude, pero sin conectar el hecho material innegable del ‘desaparecimiento’ de aquel menor de entonces 17 años, con el hecho de consecuencias jurídicas de ‘sustracción’ por parte de terceros, quedando desprovista tal afirmación de todo sustento fáctico y legal”, señala el tribunal de alzada.

Caso Harex: anulan procesamiento de exoficial de Carabineros

Además, la Corte consideró el hecho de que el carabinero prestó declaración en tres ocasiones en calidad de testigo y no de imputado. Según el fallo, ello contraviene la ley “en cuanto no solo a la previa declaración que ha de tomársele antes de poder ser sometido a proceso, sino que además ella no puede efectuarse bajo juramento”.

Recordemos que la Corte de Apelaciones ya anuló el procesamiento de otros dos exoficiales de Carabineros y dos sacerdotes salesianos, incluyendo el exobispo de Punta Arenas, Bernardo Bastres.

Finalmente, la causa continúa respecto a dos funcionarios y un cura.