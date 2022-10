El 19 de octubre, un individuo quedó a disposición de la justicia por delitos de violencia física, sicológica y sexual contra su cónyuge. A raíz de eso, ingresó al Complejo Penitenciario de Punta Arenas a la espera de una eventual prisión preventiva de la Corte de Apelaciones.

El hombre fue detenido en su domicilio, en la población Cardenal Silva Henríquez de la ciudad de Punta Arenas, región de Magallanes y la Antártica Chilena, mientras iniciaba una discusión por celos con su pareja. Tras la llegada de Carabineros, el imputado se encontraba escondido detrás de un colchón.

De acuerdo al parte policial, el imputado amenazó de muerte a la víctima. “Los voy a matar uno por uno. No me importa si me llevan preso. En la cárcel voy a salir más mal”, habría dicho.

Tras la constatación de lesiones, se confirmó la existencia de una mordedura humana y equimosis de cinco centímetros en el cuello, ambas de carácter leve. Con esos antecedentes, el Ministerio Público formalizó al imputado los delitos de violencia intrafamiliar y abuso sexual agravado.

La fiscal del caso, Rina Blanco, solicitó la prisión preventiva para el formalizado mientras se prolongue la causa. “Es la única medida cautelar procedente en protección de la víctima”, dijo en la audiencia.

Finalmente, la Fiscalía lo formalizó por los delitos de violencia intrafamiliar y abuso sexual agravado. Mientras tanto, el imputado quedará a la espera del pronunciamiento del tribunal de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas respecto a las medidas cautelares.