En la región de Los Ríos, tres empresas fueron multadas por no respetar el feriado irrenunciable de Fiestas Patrias, con una suma total de $4 millones. Las fiscalizaciones continúan durante las celebraciones dieciocheras para verificar irregularidades laborales, especialmente en el cumplimiento de los feriados obligatorios e irrenunciables del 18 y 19 de septiembre, focalizándose en el comercio. En recientes operativos, se multó a las empresas por no cumplir con la normativa, resultando en la suspensión de 5 trabajadores que habían laborado en las Fiestas Patrias del año pasado, lo que no está permitido. El seremi del Trabajo destacó la importancia de respetar los próximos feriados irrenunciables del año, como el 25 de diciembre y 1 de enero de 2025, en aras de proteger los derechos laborales en el país.