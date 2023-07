Una querella presentó un paciente de una clínica dental en Valdivia -en la región de Los Ríos- que quedó con un trozo de lima incrustado en su mandíbula tras un procedimiento. Desde el recinto de salud se desligaron del caso.

Una pesadilla está viviendo Cristian Carvajal, quien tras sentir dolor en sus encías acudió hasta la Clínica España de Valdivia, donde le indicaron que debía ser sometido a un tratamiento de conducto.

Todo iba bien hasta que en una de las sesiones sintió un dolor aún más fuerte que su molestia inicial… “Se me pasó la mano”, le habría dicho la odontóloga tratante, pero, según Carvajal, no fue un simple error.

Como el dolor continuaba, acudió a otro centro dental donde le realizaron una radiografía. Fue ahí cuando descubrió que tenía un trozo de lima incrustado en su mandíbula.

“Sentí un dolor tan, pero tan profundo, que me llegó hasta el ojo y me dice ‘no, no, no te preocupes, es solamente que se me pasó un poco la mano’. Terminó el tratamiento y seguía con el dolor”, relató a Radio Bío Bío el afectado.

Cristian Carvajal explicóa que los especialistas que encontraron el tronzo de lima le dijeron que no lo pueden extraer porque sería aún más dañino. Situación que aseveró lo mantiene con depresión.

Radio Bío Bío en Valdivia contactó al gerente de la Clínica España, Fernando Vega, quien se desligó del caso, responsabilizando sólo a la odontóloga tratante.

También se intentó contactar a la odontóloga María Stocker, pero no atendió los llamados de La Radio.

Un caso que además está en la justicia, con una querella criminal por cuasidelito de lesiones contra la profesional en cuestión y una demanda civil contra la clínica, lo que está en proceso en los respectivos tribunales.