Disponer de más recursos y apoyos para las familias de quienes se encuentran extraviados en Valdivia, fueron parte de los emplazamientos que realizó la representante de una organización a la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, en su visita a la capital de la región de Los Ríos

El hecho se registró en el Parque Harnecker cuando la secretaria de Estado se disponía a comenzar la Cuenta Pública participativa. Allí, la presidenta de la Fundación Alzheimer Los Ríos, Luisa Solar, detuvo a la Ministra para realizar una serie de solicitudes.

“Estamos desesperados y no sabemos qué hacer; porque la policía especializada no está presente en todas esas búsquedas, no ha estado nunca. Hay una persona de 60 años -Paulino Rivas- que está extraviada hace seis semanas”, expuso Solar.

La mujer indicó que han estado apoyando la búsqueda de Paulino Rivas, de quien se desconoce su paradero tras escapar del Hogar Vida de Aventuras hace más de un mes.

La presidenta de la Fundación Alzheimer Los Ríos señaló además que las familias de los extraviados en Valdivia están en una constante agonía, aseverando que falta el apoyo de las unidades especializadas de las policías en los rastreos que han efectuado en la ciudad.

“Planteé la desesperación de la familia de Paulino Rivas Burgos. No puede ser que en seis semanas desde su desaparición, las autoridades en general no brindan apoyo”, añadió.

Solar agregó que familiares de Roger Lampert también forman parte de la Fundación que preside, por lo que para ellos es muy importante que las autoridades puedan entregar apoyo en la búsqueda de quienes llevan semanas y meses extraviados en Valdivia.

