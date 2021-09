Una excesiva burocracia del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Los Ríos en el pago de una vivienda que se vendió con la modalidad de subsidio, denunció la antigua propietaria del inmueble. Desde el organismo primero responsabilizaron a la mujer del retraso, pero luego optaron por no referirse sobre el tema.

Con Radio Bío Bío se contactó Rosa Sánchez, quien tiene domicilio en Valparaíso. La mujer explicó que desde fines del año pasado comenzó los trámites para vender una vivienda que tenía en la comuna de La Unión.

Rosa señaló que en marzo alcanzó un acuerdo con una persona para la venta de su casa con la modalidad de subsidio, firmándose el 22 de dicho mes el compromiso de compraventa y, a fines de abril, se efectuó el traspaso del inmueble.

La afectada señaló que desde ahí en adelante todo ha sido trámites y burocracia excesiva del Servicio de Vivienda y Urbanización de Los Ríos para que el organismo pueda liberar los 20 millones de pesos acordados por la venta del inmueble.

“En los primeros meses no me llamaron, no tuve información, nada. Empecé yo a llamar, a mandar correos. Me han pedido más de 6 veces la cuenta para el pago. Ahora que yo empecé a llamar más, me han llegado cantidad de correos y mensajes diciendo que ya estaba el pago listo, pero nada. Nuevamente me pidieron todos mis datos. Ha sido demasiado irregular todo, por decirlo de la forma más suave”, acusó Sánchez.

Consultado el Servicio de Vivienda y Urbanización de Los Ríos, en una primera instancia el director, Raúl Escarate, responsabilizó a la mujer por supuestamente no haber firmado un documento, pero que todo había sido resuelto este miércoles por la tarde, con lo que se agilizará la liberación de los fondos y durante la próxima semana se pagaría el dinero.

Media hora después, desde la unidad de Comunicaciones, se explicó que existía un error en los datos entregados y que el representante del Serviu de Los Ríos optaba por no pronunciarse públicamente por el tema para evitar que la información llegue de manera incorrecta.

Sustentan su decisión en que desde el organismo hay comunicación directa con la afectada y ella tiene claridad de como se está desarrollando el proceso.