La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana reveló que en la región de Los Ríos hubo un aumento en las denuncias y en la percepción de inseguridad. También se registró una leve disminución de la victimización durante 2020.

Se trata de los resultados de la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), que a nivel nacional arrojó que durante el año 2020 un 19,2% de los hogares del país declaró haber sido víctima de un delito, cifra -4,5 puntos porcentuales menor que la registrada en el año 2019 y que es la más baja desde el año 2012.

Así lo dio a conocer el Intendente de Los Ríos, César Asenjo, destacando que en Los Ríos, se logró constatar una disminución de 0,9 puntos porcentuales en la victimización, es decir, que pasó de 17,8% en 2019 a 16,7% en el año 2020.

En relación con el porcentaje de hogares victimizados que denunciaron al menos un delito, considerando robo con violencia o intimidación, por sorpresa, en la vivienda, de vehículos, desde vehículos, hurto y lesiones, se produjo un aumento de 3,3 puntos porcentuales, es decir, pasó de 34,2% en 2019 a 37,5% en 2020.

También se reveló que los principales motivos para no denunciar fueron porque “la justicia no hubiera hecho nada” con un 32,5%, porque “el trámite demanda mucho tiempo” con un 20,5% y porque “la policía no podría haber hecho nada” que alcanzó un 20,4%.

Por último, la percepción de inseguridad a nivel regional aumentó de 76,5% en 2019 a 77,3% al 2020, es decir, hubo una variación de 0,8 puntos porcentuales.