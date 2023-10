El hecho tendría su origen en una demanda reivindicatoria de quienes se identifican como integrantes de una comunidad indígena, que hace años perdió un juicio, de acuerdo a Carolina Mancilla.

Ella es hija del dueño de la propiedad a la cual llegaron más de una decena de personas en dos camionetas protagonizando un incidente que, asegura, incluyó forcejeos e insultos por parte de quien decía representarlos.

“Se molestó, empezó a decir groserías, insultos. Entonces nosotros les dijimos que en definitiva nosotros no íbamos a entregar el terreno porque no les pertenecía y que obviamente íbamos a llamar a Carabineros. Yo me coloqué como escudo humano en la entrada, cerrando el portón para que ellos no puedan ingresar con las camionetas y les señalé que teníamos que esperar a Carabineros“, explicó.

Sin embargo, la mayor preocupación se dio cuando requirieron apoyo de la fuerza pública. Asimismo, señaló que los funcionarios policiales tardaron horas en llegar.

“Estuvimos esperando tres horas, porque en Riachuelo nos explicaron que andaba en un procedimiento de violencia intrafamiliar y en Río Negro andaba en un procedimiento de abigeato; por lo cual no había funcionarios que pudieran venir de forma inmediata. Se tenía que esperar que terminen esos procedimientos. Carabineros solicitó la documentación tanto de la parte de las personas que querían usurpar el terreno como los documentos de nosotros“, añadió.

Carolina Mancilla critica que pese a la existencia de amenazas personales y en contra de la propiedad, Fiscalía no dio lugar a medidas de protección, esgrimiendo que quedaron en absoluto abandono.