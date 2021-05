La mañana de este martes se confirmó la muerte del concejal de Castro, René Vidal, a los 65 años.

En la últimas horas, el edil del Partido Comunista se vio involucrado en un accidente de tránsito tras presentar una complicación cardiaca mientras se desplazaba por el sector Punta de Diamante.

A raíz de lo anterior, impactó contra la barrera de contención, siendo atendido por equipos de emergencias.

Luego fue trasladado hasta el hospital Augusto Riffart, donde – pese a los esfuerzos del equipo médico- se confirmó su deceso.

El doctor Julio Morales, del Hospital de Castro, detalló que Vidal ingresó con “un shock cardiógeno, lo que significó una insuficiencia cardiaca aguda, severa, con un cuadro bastante compatible con un infarto masivo”.

El personal médico le efectuó tres veces maniobras de reanimación avanzada, pero sin resultados positivos.

Morales aseguró que su cuerpo será entregado rápidamente a la familia.

Por su fallecimiento se decretaron tres días de duelo comunal.

El alcalde de Castro, Juan Eduardo Vera, utilizó sus redes sociales para despedir al concejal.

“Hasta siempre amigo del alma… Nuestra comuna está de duelo y todos lloramos la pérdida de uno de los mejores servidores públicos que he conocido en mi vida“, afirmó el jefe comunal.

Vera destacó que “nunca me dejaste solo amigo, aún pensando distinto. Tus consejos me acompañaron y me acompañarán siempre.

Vuela alto ‘gran guerrero del pueblo"”.

A través de un comunicado, desde el municipio lamentaron que el edil no haya “podido terminar su periodo”, ya que en junio se realizarán las últimas reuniones del concejo, previo a que asuman los electos durante el fin de semana.

Además del duelo comunal, el alcalde instruyó a sus equipos de trabajo para que se despida, de acuerdo a los protocolos por covid, “a un servidor público y amigo que deja un gran legado de consecuencia por sus convicciones y quien siempre antepuso los temas personales por los colectivos, pensando siempre en el desarrollo de Castro y su gente”, concluyó la primera autoridad comunal.