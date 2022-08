Luego de que el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, desestimara la formalización de Héctor Llaitul tras su confesión sobre la compra de armas con lo recaudado del robo de madera, la diputada por La Araucanía, Gloria Naveillan, lo emplazó en duros términos al fiscal, catalogando como una vergüenza su inacción.

Recordemos que el cofundador de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul, admitió que participaban del robo y venta de madera para comprar armas de fuego durante las llamadas reivindicaciones de territorio.

Frente a dichas declaraciones que circularon mediante un video en redes sociales, el Fiscal Nacional Jorge Abbott aseguró que la confesión de Héctor Llaitul, en torno al destino de las ganancias derivadas del robo de madera, no son suficientes para imputarle un delito en particular.

En respuesta, la diputada por el distrito 22 de La Araucanía, Gloria Naveillan, señaló mediante su cuenta Twitter que son “impresionantes las declaraciones del Fiscal Nacional, diciendo de que no basta con que una persona como Héctor Llaitul, vocero de una organización terrotista se adjudique atentados”.

“(…)Se adjudique el robo de madera para comprar armas, que lo diga con todas sus letras, no, no basta. No basta con eso para detenerlo, no basta con eso para que el tipo declare”, agregó.

“Haga su pega, pues. Para eso le pagan”

En esa misma línea, la parlamentaria se dirigió específicamente a la autoridad del organismo del Ministerio Público. Cuestionó qué es lo que Abbott necesita entonces para dar inicio a las acciones persecutorias en contra de Llaitul.

“¿Qué necesita, fiscal Abbott? ¿Necesita que le graben un video? ¿Qué necesita?. Me parece una vergüenza, porque se supone que él es la máxima autoridad nacional en lo que es la investigación de delitos”, emplazó.

Hasta cuándo vamos a permitir que personas como Llaitul, líderes de organizaciones terroristas, hagan lo que quieran, y que sencillamente nadie sea capaz de detenerlos si quiera para que declaren, aseguró.

“¿Qué está pasando fiscal Abbott? ¿es porque usted se va luego? ¿Es porque no se atreve? ¿Cuál es su problema? Haga su pega pues, para eso le pagan”, sentenció.