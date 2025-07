En el norte del país, un mayor de Carabineros de Vicuña denunció por Ley Karin al jefe de Zona de la región de Coquimbo. La acción está vinculada, según cuenta, a burlas relacionadas con su físico.

Según consigna T13, el mayor Felipe Barraza hasta el pasado mes de abril se desempañaba como comisario en la comuna antes mencionada. Tras concluir sus estudios de Derecho, buscó realizar su práctica profesional en la Corporación de Asistencia Judicial.

El hecho denunciado, cuenta, se originó en una reunión en la que participó junto a otros comisarios, además de jefes de la Policía de Investigaciones (PDI) en la zona. En la instancia, se le habría molestado por su sobrepeso.

Al momento de entrar a la sala, los presentes le habrían dicho que como no había chaquetas de su talla, él podía usar el mantel de una mesa larga para vestirse. No habría sido el único comentario respecto al tema.

Carabinero denuncia a superior por Ley Karin en Vicuña

El medio antes citado, considerando el relato del denunciante, acusa que uno de los presentes realizó una caricatura de Barraza utilizando Inteligencia Artificial. La imagen fue difundida en grupos de WhatsApp.

“Yo me percato que algo está pasando ahí en el entorno del jefe de zona y me la exhibe desde su teléfono celular. Junto con eso se la muestra a todo el resto de los carabineros y de los oficiales de la PDI que estaban ahí”, cuenta.

Agregando “claramente todos se rieron (…) yo me encontraba en una situación de poder desigual, no tuve más opción quedarme en la mesa”. Tras esta situación, el afectado estuvo con licencia médica.

Acto seguido, una denuncia anónima al interior de Carabineros advirtió que él seguía haciendo su práctica profesional, mientras estaba con el permiso médico. “Yo no puedo trabajar con licencia médica. El código del trabajo es claro en este sentido”, dijo el afectado.

Precisando que “el artículo 8 del código del trabajo señala que las prácticas profesionales no generan un vínculo laboral, por lo tanto, no se deben considerar como actividades laborales. Sino que son propias, son actividades propias de un proceso de formación, son actividades educacionales”.

Por lo relatado anteriormente, el mayor Barraza presentó una denuncia por Ley Karin contra sus superiores. “Yo di esta cuenta el día 9 de abril, han pasado tres meses y lo único que se ha hecho es tomar una declaración una vez”, señaló.

En tanto, “ellos -en menos de 15 días- habiendo instruido un sumario para desvincularme, ese sumario va más avanzado que mi investigación por acoso laboral”, indicó. Por otro lado, habla de la negativa para realizar su práctica profesional cuando -asegura- otros en la institución puede hacerlo.

“¿Por qué el general director es abogado y yo no puedo hacerlo? ¿Por qué otros generales son profesionales con sus prácticas autorizadas y yo no puedo hacerlo? ¿Será porque hice esta denuncia contra el jefe de zona?”, cerró.