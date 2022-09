Durante la noche del domingo 18 de septiembre, mientras dos personas se trasladaban a bordo de una camioneta en las calles Pedro Montt con Gabriela Mistral, en Ovalle, fueron abordados por tres sujetos a rostro cubierto con el objetivo de robar el vehículo, sus pertenencias y secuestrarlos.

Los individuos portaban armas de fuego, con las que intimidaron y amenazaron a las víctimas.

Minutos de terror

Así lo relató la conductora víctima del robo, Natalia Ossandón, quien aseguró que junto al copiloto fueron violentados.

“Fui a dejar a la persona que me acompañaba, ya que vive cerca del lugar, estábamos con la camioneta encendida y justo antes que se bajara aparecieron estos tres sujetos, yo los vi cuando se venían acercando a la camioneta, eran de estatura media y de unos 27 o 30 años de edad”, indicó la mujer.

De acuerdo a lo mencionado por la víctima, los individuos eran de contextura normal, con acento extranjero y estaban a rostro cubierto, con gorros, mascarillas y pasamontañas.

“Se fueron acercando y luego empezaron a sacar las armas (…) nos gritaron y yo me bajé y empecé a forcejear, el sujeto me agarró y me dijo que le pasara todo, que le entregara las llaves de la camioneta, me quitó el celular e intentó que subiera nuevamente al vehículo”, expresó.

Intento de secuestro

Por otro lado, la conductora de la camioneta robada comentó que los tres antisociales insistieron violentamente en que ella volviese a subir al móvil. Al copiloto no lo dejaron bajar.

“Lo tomaron entre dos y no lo dejaban salir, le gritaron al otro que me tenían que llevar, que nos tenían que llevar a los dos (…) seguí forcejando y ahí me apuntó con la pistola, yo no arranqué del lugar, ellos solo salieron huyendo en mi camioneta cuando apareció un vecino del lugar que gritó algo”, afirmó Natalia Ossandón.

Posterior al robo y tras la huida de los antisociales con el copiloto al interior del vehículo, la víctima agregó que tuvo que movilizarse a pie para realizar la denuncia a Carabineros, ya que entre las pertenencias robadas se encontraba su celular.

Tras llegar a la comisaría, la mujer añadió que “me avisaron que a mi acompañante lo habían dejado abandonado en las cercanías del peaje camino a La Serena (…). A él le pegaron en la cabeza, lo golpearon todo el camino, usaron sus pistolas y lo amenazaron de muerte para luego dejarlo tirado en la carretera”.

“Mientras a él se lo llevaron, le quitaron su plata y decían que necesitaban dinero porque se dirigían hacia La Serena, necesitaban esa plata para pasar por el peaje, además hablaban por teléfono y se comunicaban con alguien para avisar que ya estaban listos”, puntualizó la afectada.

Diligencias policiales

Luego de realizada la denuncia a Carabineros, el procedimiento pasó a manos de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la Policía de Investigaciones (PDI) por instrucción del Ministerio Público.

En este contexto, el Jefe de la Brigada de Investigación Criminal Ovalle, Subprefecto Daniel Leal, informó que en horas de la madrugada se iniciaron las diversas diligencias en relación a este robo con intimidación , aclarando además el hecho que se llevaran a uno de los ocupantes, “luego de sustraerles las especies y el vehículo, estos trasladaron a uno de sus ocupantes por varios kilómetros, para luego golpearlo, dejarlo en el sector de Higueritas, resultando este con lesiones leves”.

Asimismo, en relación a los procedimientos a seguir, el Subprefecto de la PDI, insistió en que “se están realizando intensas diligencias para lograr la ubicación y recuperación del vehículo sustraído y la identificación de los sujetos autores de este delito”.