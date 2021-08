El volcamiento de una ambulancia del Sistema Primario de la Salud, dejó al descubierto el “precario estado” del transporte médico municipal en Ovalle, región de Coquimbo.

Una falencia que los empleados del área aseguran haber denunciado en diversas ocasiones y que las autoridades reconocen intentar solucionar desde antes de la pandemia.

“A la ambulancia aparentemente se le habrían cortado los frenos, aunque eso tendrán que investigarlo los expertos. Pero el chofer para no caer a las casas que están en el frente del consultorio, tuvo que hacer una maniobra y al final se volcó. Lo bueno es que los compañeros –el chofer y dos Tens- están sin lesiones graves, registran solamente contusiones”, señaló a El Ovallino el presidente de la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal, Claudio Jiménez.

Agregó que la unidad que se volcó, había entrado a talleres unas dos semanas atrás para su reparación y que nadie había reportado una falla en el sistema.

“Nosotros este lunes hicimos una protesta de brazos caídos en el Cesfam Jorge Jordán, porque las ambulancias ya cumplieron su tiempo, no hay reposición de estas ambulancias desde hace un buen tiempo y el tema es que los vehículos con los que contamos no tienen mantención”, señaló Jiménez, quien también es directivo nacional de la organización gremial.

Aseguró el dirigente gremial que los vehículos solo los llevan a taller cuando ya están averiados, o cuando su falla es inminente, sin que exista un programa de mantención de las unidades.

“Eso claramente es un riesgo para todos los trabajadores del sistema de salud primario, pero también para los usuarios que se trasladan en esos móviles, y para los vecinos y conductores de la zona. Por eso nosotros como organización estamos en estado de alerta, hicimos la primera manifestación, pero eso no quiere decir que no vayamos a hacer una escalada de acciones si es que no vemos respuestas”, indicó Jiménez.

Adelantó que esperan ser recibidos en los próximos días por el alcalde de la comuna para plantear la situación de las unidades.

“Necesitamos plantearle al alcalde la necesidad de las nuevas ambulancias y un sinfín de otros temas que consideramos importante resolver al interior de los Centros de Salud Primarios, como la reposición del mismo consultorio Jorge Jordán, la entrada inclinada del mismo consultorio que es una incomodidad y un riesgo para los trabajadores y usuarios, ya que varios adultos mayores se han caído en el lugar (…)”, comentó.

Señaló que como organización tuvieron asamblea con los socios y están dando los últimos toques al documento que presentarán a las autoridades en los próximos días.

Destacó que serían cinco las ambulancias que habría que reponer, dos en el Consultorio Jorge Jordán (incluyendo la accidentada del domingo) y otras del resto de las dependencias.

Proyecto de reposición

Al respecto, la jefa del departamento de Salud Municipal, Ángela Neira, indicó a El Ovallino que “hemos trabajado minuciosamente en el cuidado de los vehículos de salud y sus correspondientes mantenciones. Puntualmente, la ambulancia que se volcó en las cercanías del Cesfam Jorge Jordán Domic había sido revisada el pasado 6 de agosto y en ese momento no presentó ningún inconveniente”.

Junto a esto agregó que, están preparando un documento para destacar la necesidad de contar con nuevas ambulancias, porque existía un proyecto que fue presentado al Gobierno Regional y que permitiría favorecer a la comuna con siete ambulancias nuevas, pero tras la pandemia esta iniciativa no siguió su curso normal.