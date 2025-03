El exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se negó a responder el formulario de la Comisión Especial Investigadora que ve su caso en el Congreso.

Desde el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, la exautoridad se excusó dado el “carácter reservado” de la investigación. Esto, pese a que -anteriormente- su defensa había señalado que se respondería.

“Me veo en la obligación de informar a esta Comisión que, debido al carácter reservado de los antecedentes y con el objetivo de contribuir al éxito de la investigación, no me es posible en este momento responder a las preguntas que se me han formulado”, aseguró, según una declaración a la que tuvo acceso Emol.

Monsalve dijo que entiende que “el objetivo de la Comisión es emitir opiniones y conclusiones fundadas”, asegurando que busca “establecer la verdad completa de los hechos”.

No obstante, advirtió que quiere que ese objetivo “se cumpla dentro del marco de la investigación y de los procesos judiciales pertinentes”.

“Poseen carácter de reservado”

Asimismo, recalcó que los hechos consultados “forman parte de investigaciones en curso del Ministerio Público”, que “poseen carácter de reservado, con el fin de garantizar el adecuado desarrollo de la investigación y el debido proceso”.

Recordemos que la instancia que dirige Miguel Mellado (RN) buscaba conocer detalles del caso como, por ejemplo, qué órdenes dio Monsalve a personal policial los días previos a revelarse el caso, cómo hizo uso de los cuestionados gastos reservados, y qué conversó con el Presidente Boric en su reunión del 15 de octubre.

Esto no podrá ser posible, ya que la respuesta del formulario es voluntaria. Y aunque la defensa había dicho que se respondería el cuestionario, esto tuvo un cambio cuando sus tres abogados renunciaron, quedando a cargo de la Defensoría Penal Pública, específicamente del abogado Víctor Providel.