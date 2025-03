Los diputados RN Miguel Mellado y Frank Sauerbaum, miembros de la comisión de Hacienda, respondieron al Presidente Gabriel Boric tras sus comentarios sobre la situación económica de Chile, señalando que su gobierno ha tenido el menor crecimiento promedio desde 1990. Sauerbaum destacó que el Imacec de 2,5% celebrado por Boric está por debajo de las expectativas del mercado, mientras Mellado criticó el déficit fiscal histórico y el desorden en las finanzas públicas. Ambos parlamentarios instaron al mandatario a ser más realista y a promover la inversión como única vía para un crecimiento sostenible, cuestionando su optimismo y llamándolo a no celebrar hasta alcanzar un crecimiento del 4% o 5%.

Los diputados RN Miguel Mellado y Frank Sauerbaum -integrantes de la comisión de Hacienda- respondieron al presidente Gabriel Boric, luego que este acusara a la oposición de querer instalar que Chile está en una profunda crisis.

Recordemos que el mandatario sostuvo que “hay quienes repiten desde la ignorancia o la mala fe que acá todo está mal. Hay sectores que pareciera que quisieran que a Chile le vaya a mal. Pero, sin embargo, Chile está creciendo”.

No obstante, sus dichos fueron cuestionados por los parlamentarios de oposición, quienes apuntaron a que su gobierno es, en promedio, el de menor crecimiento desde 1990.

Al respecto, el diputado Frank Sauerbaum afirmó que el presidente Boric celebra datos específicos y puntuales y pidió que “le entreguen una minuta completa”, porque “él está celebrando un Imacec del 2,5%, considerando que el mercado esperaba un 3,8%. Por lo tanto, está en la parte baja de lo proyectado por el mercado”.

En ese sentido, le recordó que su gobierno “en promedio ha crecido menos desde que retornó la democracia: un 1,8% en estos tres años, y es posible que este año solamente crezcamos al 2 % si seguimos en la misma senda”.

Mientras que el diputado Miguel Mellado emplazó directamente al mandatario, señalando que “ya sabemos que los números no son lo suyo”.

“Dígales (a sus asesores) que le hagan bien la minuta. Si aquí puede decir usted que el veranito de San Juan que tuvo en diciembre y en enero es producto que han llegado todos los argentinos a comprarse todo el país, ojalá llegaran más y no esperaran 12 horas en la frontera, que vinieran más, porque creciendo el comercio, crece la industria que le provee al comercio”, añadió.

Por otra parte, el diputado Sauerbaum lamentó que el déficit fiscal, que es el mayor en 23 años, del 3,2 %, mucho más allá de lo que el mismo Gobierno proyectó que iba a ser del 1,9%.

Y en esa línea llamó al presidente Boric a “que conozca los números y los sincere. Hoy día tenemos a 820.000 personas que están cesantes, 2 millones y medio de personas trabajan, pero en la informalidad, sin contrato, ganando menos que el salario mínimo. Y también tenemos el 9,1% de cesantía en las mujeres”.

Ante esta evidencia, le preguntó al mandatario: “¿Cuáles son los motivos de su alegría y de su conformidad? Porque en Chile Vamos, no la vemos”.

Asimismo, Miguel Mellado insistió en que el “veranito de San Juan de diciembre y enero no significa que tengan la caja descuadrada. ¿Cómo puede pensar usted que se estén pagando gastos del 2024 con presupuesto 2025 porque no cuadraron la caja del año anterior? Manotearon lo que sea, de donde sea, incluso de Corfo para poder cuadrar la caja, que no lo pudieron cuadrar. US$4 mil millones de desfases. ¿Le parece correcto? ¿Eso quiere decir que hay crecimiento? No”.

Por eso precisó que el manejo de las finanzas públicas ha sido “desordenado y nos va a dejar sin recursos para el próximo gobierno. Esa es la verdad”. Y frente al crecimiento de diciembre y enero, el parlamentario dijo: “me parece bien, que le vaya bien a Chile. Falta que crezca también la minería”.

Y lo llamó a que “no haga una fiesta y destape champaña por un mes del año, sino que destape champaña cuando realmente crezcamos al 4 % o al 5 %. Ese crecimiento no está en el ADN de ustedes”. Concluyendo que la única forma de crecimiento del país y el desarrollo económico “es con inversión”.