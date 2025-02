Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El polémico traspaso de recursos desde Corfo al Ministerio de Hacienda en 2023 sigue dando que hablar, con nuevos antecedentes revelados por The Clinic. En 2024, la cartera liderada por Mario Marcel retiró US$43 millones adicionales de Corfo, con advertencias de ministros sobre no afectar más el patrimonio de la Corporación. La solicitud se hizo para financiar el Fondo de Garantías Especiales en el sector de la construcción y contrarrestar el déficit de una empresa de Corfo. La petición se oficializó a través del Ministerio de Hacienda, generando preocupación entre los ministros por no repetir este tipo de traspasos en el futuro.