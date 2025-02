Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El Tribunal Constitucional rechaza tramitar requerimiento de inhabilidad contra la ministra de Defensa, Maya Fernández Allende, por su participación en la fallida compra de la casa de Salvador Allende. La decisión mayoritaria se basó en que el recurso no cumplía con lo dispuesto en ley, siendo calificado como "no presentado bajo los efectos legales". La presidenta del TC, Daniela Marzi, junto a otros ministros, integraron la sala, aunque hubo un voto en contra. El recurso fue presentado por los abogados John Reed y Raimundo Palamara, argumentando que la compra de la casa era una causal de inhabilidad. Los abogados actuaron como ciudadanos, no representando a instituciones.