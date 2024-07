La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió al mega operativo policial en Villa Francia, destacando que involucró cinco comunas de la región Metropolitana y tuvo como objetivo combatir la delincuencia y el porte ilegal de armas. Vallejo respaldó la transparencia del operativo y rechazó las acusaciones de operaciones políticas desde el Gobierno. Además, enfatizó en la importancia de mantener el Estado de derecho y la posibilidad de que las personas presenten sus argumentos y antecedentes para su defensa, asegurando la entrega de información con total transparencia en la medida que no obstaculice las investigaciones.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, fue consultada este lunes respecto a si coincide con la ministra del Interior, Carolina Tohá, en relación a que es preocupante que el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, pida absoluta transparencia del operativo policial que se desarrolló en Villa Francia.

En este sentido, la secretaria de Estado recordó que “esta polémica tiene como origen un mega operativo policial que fue muy importante para la región Metropolitana, involucró no una comuna, sino que cinco comunas de la región Metropolitana. Que fue desarrollado este operativo, a propósito de la labor de la Fiscalía, que lleva investigando un caso de un artefacto explosivo desde el año pasado”.

“Y, por lo tanto, el resultado de este mega operativo no tuvo implicancias solo en una comuna, en un sector, sino que en cinco comunas donde se pudo encontrar distintos tipos de armas y artefactos explosivos que son ilegales”, sostuvo la ministra.

Vallejo, además, dijo que “desde ese punto de vista ha sido un operativo exitoso y que es positivo para el combate a la delincuencia, el crimen organizado y el porte ilegal de armas en nuestro país, que son las que cuando terminan, además, no solo por ser ilegales, sino que terminan siendo usadas para distintos tipos de situaciones, pueden terminar con la vida de las personas”.

“Esa es la gravedad del uso de armas ilegales en nuestro país”, añadió Vallejo.

En esta línea, la ministra reafirmó y reiteró lo que dijo Tohá, respecto a que “ha sido un mega operativo exitoso y necesario desde el punto de vista del combate a la delincuencia”.

Recordemos que el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona -en conversación con Radio Nuevo Mundo–, pidió “transparencia” y aseguró que solicitarán que el Gobierno les explique “cuál fue la razón, qué había detrás. Pero si fue fallido, es un hecho muy serio de gravedad, porque afecta la confianza que comunidades deben tener en un gobierno como el nuestro”.

Vallejo y mega operativo en la región Metropolitana

Según Vallejo, esto se hace “en el marco del Estado de derecho. En Estado de derecho existen los entes persecutores, donde, además, el Ministerio del Interior es querellante del caso que les mencionaba a propósito del artefacto explosivo en una automotora el año 2023, si no que también, el Estado de derecho permite que las personas que quieran defenderse, presenten sus argumentos y sus antecedentes para su defensa”.

Recalcando que no tiene “el detalle específico de las declaraciones del presidente del partido o de otros parlamentarios. Pero si aquí se pretende instalar que hay una operación política desde el Gobierno contra una comunidad específica, es no conocer cómo actúa nuestro Gobierno”.

“Entonces, una cosa es la labor de la Fiscalía y otra cosa es poner un manto de duda sobre una operación que estuvo en el marco del Estado de derecho y que tuvo resultados importantes desde el punto de vista de la seguridad de nuestros territorios”, fustigó Vallejo.

Destacando que “toda persona puede requerir información y antecedentes sobre los procedimientos, y eso siempre se entrega con total transparencia en la medida que, además, las investigaciones lo permitan y no dificulte un proceso de investigación”.

“Por lo tanto, aquí no hay y no habrá nunca intención de ocultar ningún procedimiento ni información, en la medida que no dificulte, evidentemente, el trabajo de las policías o el Ministerio Público (…). Y aquellas personas que sospechan del procedimiento, también tienen la posibilidad de presentar sus argumentos o sus antecedentes para los procesos de investigación”, sentenció Vallejo.