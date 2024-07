Las dos caras del PC: allanamiento en la Villa Francia genera divisiones en la coalición de gobierno

Allanamientos simultáneos en cinco comunas de la región Metropolitana desatan críticas del Partido Comunista, especialmente por lo ocurrido en la población Villa Francia, en medio de la conmemoración por la muerte de Luisa Toledo. Este episodio marca una nueva tensión entre el gobierno y el PC, coalición que tendría dos facciones definidas.

Los allanamientos simultáneos en cinco comunas de la región Metropolitana causaron cuestionamientos en sectores oficialistas, especialmente por parte del Partido Comunista. De esta manera, se genera un nuevo episodio de tensión entre dicha colectividad y el gobierno.

Las críticas del PC apuntan al procedimiento llevado a cabo por el OS9 de Carabineros en la población Villa Francia, en la comuna de Estación Central.

Ahí, en el marco de un nuevo aniversario por la muerte de Luisa Toledo, madre de los hermanos Vergara Toledo, efectivos policiales irrumpieron en domicilios, el comedor popular y la radio Villa Francia, donde, al igual que en los otros lugares allanados, se descubrieron armas.

Carmona (PC) pide transparencia

Frente a esta situación, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, -en conversación con Radio Nuevo Mundo– pidió “transparencia” y aseguró que solicitarán que el Gobierno les explique “cuál fue la razón, qué había detrás. Pero si fue fallido, es un hecho muy serio de gravedad, porque afecta la confianza que comunidades deben tener en un gobierno como el nuestro”.

Agregando que “hay procedimientos mucho más sigilosos que un dispositivo que amedrenta no sólo al comedor, sino a toda la población de Villa Francia (…) cuando empieza un despliegue, un control de territorio, realmente estremece, y la gente es muy audaz”.

Además, el timonel argumentó que lo sucedido en la Villa Francia pudo haber generado graves incidentes con la comunidad, ya que “cuando eso empieza, se siente agredida y asume una organización para autodefenderse. O sea, esto pudo haber sido una tragedia de marca mayor, si es que las cosas hubieran sido con más torpeza aún”.

En la misma línea, la diputada Carmen Hertz (PC) adelantó que envió un oficio al Ministerio del Interior, para que requiera “de inmediato” a Carabineros información sobre los allanamientos al comedor popular Luisa Toledo y a Radio Villa Francia.

Asimismo, acusó que es “un agravio a la memoria de la madre coraje Luisa Toledo”, en un día en que se cumple un año más de su fallecimiento.

Su par en la Cámara Baja, Matías Ramírez, también militante comunista, planteó en la misma línea que el Ministerio del Interior “debe dar cuenta del violento allanamiento de la olla popular Luisa Toledo y Radio Villa Francia, espacios comunitarios que son criminalizados bajo el falso pretexto de un operativo policial exitoso”.

Por su parte, la parlamentaria Claudia Mix se preguntó “¿Cuál es la excusa para que justo hoy, tercer aniversario de la muerte de Luisa Toledo, el Comedor Popular Luisa Toledo y la Radio Villa Francia estén siendo allanados? ¿Qué clase de señal queremos dar con esto?”.

Gobierno defiende allanamientos en Villa Francia

Frente a estas acusaciones, la ministra del Interior, Carolina Tohá, en entrevista con Radio T13, señaló que “uno entiende que aquí hay una historia en Villa Francia, hay una tradición ligada a los hermanos Vergara, pero creo que esa tradición, en la manera de mirar esa historia, tiene que ponerse al día con estos antecedentes”.

“Una cosa es lo que hizo la dictadura cruelmente de forma asesina y otra cosa es lo que se hace en democracia, y en democracia no está permitido ocupar armas de fuego para expresar ideas. Esta operación se ha hecho en transparencia, yo personalmente di cuenta de ellas y doy fe de cada una de las cosas que dije en esa alocución”, añadió.

En ese sentido, la jefa ministerial descartó la posibilidad de un montaje, argumentando “no es que se encuentre una pistolita, una munición, estos son verdaderos arsenales”.

En cuanto a las declaraciones de los parlamentarios comunistas, Tohá manifestó que “lo encuentro totalmente equivocado, gravísimo que se hagan esas afirmaciones (…) Somos parte de una misma alianza de gobierno, estamos en una institucionalidad que es seria. No es que sea perfecta, a veces se equivocan, no es que no haya habido montaje en democracia, los ha habido, pero cuando se quiere acusar un montaje debiera tener algún tipo de antecedentes”.

“Ha habido varias diferencias el último tiempo, y yo espero que las superemos con madurez, porque tenemos tareas muy importantes en común, pero creo que efectivamente ha sido varias diferencias complejas en el último tiempo que se han sumado. Cuando uno está en un rol de Gobierno, la manera en que maneja sus diferencias públicas tiene que ser más cuidadosa”, concluyó Tohá.

Las dos caras del Partido Comunista

En medio de este tenso escenario político en la coalición de gobierno, el analista y director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, Marco Moreno, planteó que hay dos facciones en el PC.

En ese sentido, explicó que las acusaciones contra el gobierno son de “una parte del Partido Comunista”.

“Hay un Partido Comunista que está en el gobierno, que está representado por los tres ministros, (Jeannette) Jara, (Camila) Vallejo y (Nicolás) Cataldo, y hay otro que está a cargo de la conducción del partido”, agregó.

Para explicar esta división, Moreno argumentó que “algunos dirán ‘siempre el Partido Comunista ha actuado de manera unitaria, cohesionada, disciplinada’, pero desde la muerte de (Guillermo) Teillier, el dirigente histórico del PC, se ha ido produciendo una suerte de desalineamiento del PC”.

En la misma línea, continuó señalando que “eso se expresa en estas opiniones divergentes, que no es la primera vez que aparecen”.

Por otra parte, en cuanto a los allanamientos en la Villa Francia, el analista político comentó que “aquí estamos hablando de un procedimiento judicial que se registró en varias comunas, no solamente en este lugar que señalan parlamentarios del Frente Amplio y el PC”.

“Demasiadas veces se imponen las agendas personales de algunos parlamentarios, por sobre el accionar colectivo del gobierno. Lo que hace la ministra Tohá es fortalecer la decisión del gobierno respecto a enfrentar un problema serio, que es la crisis de seguridad”, concluyó.