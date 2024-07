La ministra del Interior, Carolina Tohá, zanjó este lunes la polémica que se generó con sectores del oficialismo, especialmente el Partido Comunista, luego de lo sucedido en la población Villa Francia, en la comuna de Estación Central.

Lo anterior en el marco de allanamientos simultáneos en cinco comunas de la región Metropolitana, donde se descubrió un arsenal oculto en varios domicilios, un espacio comunitario, un comedor popular y una radio local.

El procedimiento, que comenzó a las 06:00 horas, se produjo en medio de la conmemoración por el aniversario de la muerte de Luisa Toledo, histórica dirigente del sector y madre de los hermanos Vergara Toledo, asesinados por agentes de la dictadura militar el 29 de marzo de 1983.

Precisamente, esto último motivó la crítica de parlamentarios oficialistas, quienes le exigieron explicaciones al Gobierno, acusando “agravio” y una “criminalización”.

De hecho, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, pidió “transparencia”, asegurando que “vamos a pedir, tenemos la expectativa que nos expliquen cuál fue la razón, qué había detrás, pero si fue fallido, es un hecho muy serio de gravedad, porque afecta la confianza que comunidades deben tener en un gobierno como el nuestro”.

En ese sentido, el timonel advirtió que lo sucedido pudo haber generado graves incidentes al interior de Villa Francia. “Cuando eso empieza, se siente agredida y asume una organización para autodefenderse. O sea, esto pudo haber sido una tragedia de marca mayor, si es que las cosas hubieran sido con más torpeza aún”, fustigó.

Tohá por operativo en Villa Francia: “Era un verdadero arsenal”

Al respecto, en entrevista con Radio T13, la ministra Tohá descartó un montaje asegurando que se descubrió un “arsenal”, por lo que pidió “no tener dobleces”, marcando diferencias con el Partido Comunista.

“Uno entiende que aquí hay una historia en Villa Francia, hay una tradición ligada a los hermanos Vergara, pero creo que esa tradición, en la manera de mirar esa historia, tiene que ponerse al día con estos antecedentes”, sostuvo.

“Una cosa es lo que hizo la dictadura cruelmente de forma asesina y otra cosa es lo que se hace en democracia, y en democracia no está permitido ocupar armas de fuego para expresar ideas. Esta operación se ha hecho en transparencia, yo personalmente di cuenta de ellas y doy fe de cada una de las cosas que dije en esa alocución”, añadió.

“Esto es una investigación ocasionada por la colocación de una bomba el año pasado, que en virtud de ella se hace seguimiento al sospechoso, se definen sus movimientos y se descubre que participa en alguno de estos lugares icónicos de Villa Francia en el comedor y la radio, y en el curso del operativo se encuentra como se esperaba, arsenales muy importantes en ambos lugares”, añadió.

“No es que se encuentre una pistolita, una munición, estos son verdaderos arsenales”, sentenció la ministra Tohá, confirmando que algunas de las armas incautadas en Villa Francia habrían estado involucradas en otros delitos, además de bombas preparadas para ser utilizadas.

De hecho, según detalló la jefa del gabinete, en uno de los lugares allanados se encontraron un bidón con líquido inflamable, botellas para armar bombas, granada, un plano del sector, cable de acerado, escopetas, fusiles, chaleco antibalas, una subametralladora, pistolas, tres revólveres, cartuchos de municiones, además de droga.

“Son arsenales con todas las de la ley, entonces lo que pido es que ante estas cosas no tengamos dobleces. No hay justificación en el mundo para que en democracia se tenga un arsenal de ese tipo en una radio o en un comedor con mayor razón, porque son lugares que prestan servicio comunitario, entonces utilizarlos para encubrir arsenales, inaceptable”, aseveró.

Respecto a lo sucedido con las detenciones en Villa Francia que fueron declaradas ilegales, la ministra Tohá adelantó que el Ministerio Público presentará una apelación. Aunque, reveló que “entre los antecedentes que consideró la Fiscalía, por ejemplo, uno de los bolsos donde estaban estas armas adentro había un banano, donde estaba el carné de identidad de una de las personas que estaba ahí. O sea, no es que iban pasando”.

“Ahora esto ciertamente tiene que investigarse, pero el fiscal que lleva este caso es el fiscal Barros, de una fiscalía seria”, defendió.

Ministra Tohá: “Esto no es un montaje”

Respecto a las críticas recordando lo sucedido en dictadura, la ministra Tohá señaló que “lo encuentro totalmente equivocado, gravísimo que se hagan esas afirmaciones (…) salir a acusar levantando sospechas… somos parte de una misma alianza de gobierno, estamos en una institucionalidad que es seria. No es que sea perfecta, a veces se equivocan, no es que no haya habido montaje en democracia, los ha habido, pero cuando no quiere acusar un montaje debiera tener algún tipo de antecedentes”, refutó.

“Esto no es un montaje, ciertamente hay una investigación, no está terminada, pero yo tengo confianza en el fiscal que está a cargo de esto y tengo confianza que hacer un montaje de esta naturaleza, con esta cantidad de armamento es prácticamente imposible, requeriría un nivel de complicidad en el entorno del lugar que evidentemente no existe”, dijo.

Sobre los dichos de Lautaro Carmona, la ministra Tohá explicó que el operativo se hizo ante los antecedentes que indicaban que el arsenal iba a ser utilizado en estos días, a propósito de la conmemoración por la muerte de Luisa Toledo.

“Quiero decir una cosa más categórica todavía. La violencia que se ejerce en dictadura por parte del Estado es criminal e inaceptable, pero cuando el Estado en democracia hace uso del monopolio legítimo de la violencia para impedir el desarrollo de delitos, con su deber cumple. No se puede comparar la acción del Estado en democracia con la acción del Estado en dictadura”, reafirmó.

En ese sentido, reconoció que “puede haber grupos” que tienen cierta inhibición con los temas de seguridad.

“No creo que sea un problema de la izquierda ni de la alianza de gobierno, ni siquiera un problema del Partido Comunista en su conjunto (…) pero ha habido en otras veces gestos de este tipo que yo creo que hay que procesar al interior del Partido Comunista porque creo que son profundamente equivocados y no corresponden a lo que debiera ser una actitud, sobre todo cuando se parte de un gobierno”, profundizó.

Si bien Tohá reconoció que lo le ofende que el presidente del PC exija transparencia, señaló que le preocupa. “Pasa que hay desconfianza al otro lado y eso me sorprende, que haya desconfianza porque tenemos una historia, yo personalmente la tengo, en los temas de seguridad hemos sido serios, las cosas que pasaban en otros tiempos, por ejemplo, pasaba mucho la macro zona sur que se hacían bullados operativos policiales y después muchos casos se terminaron demostrando verdaderos montajes, y en este Gobierno eso no ha sucedido”, advirtió.

“Este no es un Gobierno que vaya a avalar montajes, ni operaciones falsas, ni incriminaciones sin fundamento. No lo ha hecho y no lo va a hacer, y mientras yo esté en este cargo, jamás voy a estar dispuesta a avalar algo así”, dijo.

Por último, pese a calificar de “lamentable” que otra vez se genere una controversia con el Partido Comunista, la ministra Tohá descartó una mala relación con el conglomerado.

“Este no es un problema de relación, no es que estemos peleados, no es que no nos hablemos, es que hemos tenido diferencias. La gente se imagina que andamos como picados, así amurrados”, confidencia.

“Ha habido varias diferencias el último tiempo, y yo espero que las superemos con madurez, porque tenemos tareas muy importantes en común, pero creo que efectivamente ha sido varias diferencias complejas en el último tiempo que se han sumado. Cuando uno está en un rol de Gobierno, la manera en que maneja sus diferencias públicas tiene que ser más cuidadosa”, concluyó.