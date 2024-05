La Comisión de Derechos Humanos del Senado realizó este jueves una sesión especial en Putre para analizar el caso del joven conscripto Franco Vargas, quien perdió la vida durante una marcha.

Se trata de una sesión donde se recibieron a distintas autoridades, como una forma de esclarecer las circunstancias de la muerte del soldado, en el marco de ejercicios en la Brigada Motorizada N° 24 Huamachuco de Putre.

Las principales dudas de los legisladores estuvieron centradas en conocer de primera fuente cómo se sucedieron los hechos el 27 de abril, fecha en que falleció el conscripto Vargas y otros jóvenes registraron problemas respiratorios y gastrointestinales, dos de ellos de carácter grave y que determinaron su traslado a Santiago, según informó la web del Senado.

Conscriptos no fueron vacunados contra Influenza

En la oportunidad, la seremi de Salud de la región de Arica y Parinacota, Marta Saavedra García, señaló que tras conocer el fallecimiento del conscripto y que dos de sus compañeros se vieron agravados en sus síntomas mientras estaban hospitalizados, se realizaron una serie de gestiones de coordinación para ver si existía riesgo contagioso o si había algo comunitario que estuviera afectando a los soldados.

Respecto de ello, señaló que en las muestras de agua no se encontró nada microbiológico y se descartó que hubiera bacterias. Sobre el tema respiratorio, dijo que se detectó un brote de influenza en los conscriptos y que ellos no estaban vacunados.

Indico que los dos más graves tenían virus respiratorios y que tras pesquisas de laboratorio se determinó que además tenían bacterias, una que ingresó por una herida y otra de tipo estomacal. No obstante, ambos estaban en situación crítica y uno de ellos con un cuadro séptico grave que obligó al uso de drogas vasoactivas para salvarle la vida, lo que derivó más tarde en la amputación de una mano.

“Al hacer la consulta al Ejército, ninguno estaba vacunado”, señaló Saavedra. Esto último, pese a que había una circulación viral de influenza A en esos días.

“Por lo tanto, frente a chicos que no están vacunados y a los resultados de los sintomáticos respiratorios que daban influenza, lo primero de nosotros indicamos es que hay un brote de influenza dentro de esta Brigada Huamachuco”, añadió la seremi de Salud.

Asimismo, el director del Cesfam de Putre, Aldo Rivera, reiteró la información respecto a que Franco Vargas llegó fallecido al recinto asistencial, desmintiendo la versión del Ejército que se entregó en una primera instancia.

“El personal que estaba en ese momento en el Cesfam contrataron que este conscripto venía en un paro cardiorrespiratorio, que venía inconsciente, venía sin ninguna respuesta a estímulo”, señaló en la sesión.

“Llegaron sin previo aviso, no hubo ningún aviso anterior que indique que se estaba trasladando al Cesfam de Putre a un paciente grave”, sentenció Rivera.

SML defendió autopsia a Franco Vargas

Por otro lado, el director regional del Servicio Médico Legal, Mario Mejías, defendió la autopsia que se realizó, detallando que la causa de muerte es de infarto agudo asociado a muerte súbita, en estudio. Eso significa, explicó, que aún se está a la espera de los resultados de una serie de exámenes complementarios que se enviaron fuera de la región.

Consultado respecto de por qué no se aplicó en la autopsia el “Protocolo de Minnesota” recomendado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en casos de muertes sospechosas, el director señaló que no están facultados para efectuar pericias sin una orden previa y que en ese momento era la fiscalía militar la que llevaba la investigación y no lo solicitó.

Por su parte, la directora del INDH, Consuelo Contreras, explicó que el organismo que encabeza ha solicitado desde el inicio que se aplique dicho protocolo, pues “esta es una muerte que ocurre bajo custodia del Estado”.

Recordó que el INDH presentó una denuncia ante la fiscalía, lo que permitió abrir un proceso y que como institución les interesa que se esclarezcan los hechos y se tomen las medidas de no repetición, para que este tipo de casos no se vuelvan a registrar.

A su turno, el fiscal regional, Mario Carrera, indicó que es la Corte Suprema la que debe definir quién continúa con la investigación, y que, en el intertanto, la fiscalía seguirá realizando las pesquisas y diligencias necesarias. En esa línea, recordó que se solicitó una nueva autopsia del joven fallecido y las fichas clínicas de otros conscriptos.

Campillai criticó continuidad de general Iturriaga

Tras la sesión, la senadora y presidenta de la Comisión de DDHH, Fabiola Campillai, criticó duramente al Ejército por ausentarse de la sesión por la muerte de Franco Vargas, apuntando al comandante en jefe, general Javier Iturriaga.

“Aquí, lamentablemente, el Ejército nuevamente no se presenta. Los citamos a su debido tiempo en Valparaíso en el Senado, el comandante (Iturriaga) no apareció diciendo que estaba acá en Arica. Hicimos hoy la sesión acá en Arica para poder también citarlos. Los citamos con anticipación y tampoco asistieron diciendo que estaban en Santiago… Poquito sospechoso”, criticó.

“El comandante fue llamado por el Presidente (Boric) y el Presidente le dijo que tenía que haber claridad, que tenía que haber verdad. Y lamentablemente, nos enfrentamos a que no se nos dice la verdad, aun la madre de Franco no ha sido citada por el Ejército”, apuntó.

“Creo que aquí el comandante no va a ser destituido de su cargo. Así como (Ricardo) Yáñez no fue destituido, a pesar de que él va a enfrentar un juicio, tampoco ha dejado el cargo como director general de la institución (Carabineros) qué esperamos para el Ejército, eso yo sé que no va a ser posible”, concluyó.