Araceli Vitta, conocida por su participación en el Clan Infantil de Sábados Gigantes, fue descubierta a los diez años en un casting y posteriormente tuvo la oportunidad de integrarse a una teleserie llamada "La Invitación" en 1987, marcando así el inicio de su carrera actoral. En una entrevista con BioBioChile, Vitta reflexiona sobre su camino en la actuación, destacando su participación en teleseries como "Semidios" y "Champaña". Actualmente, se encuentra involucrada en el mundo del stand up con el show "Las Wonder Woman" junto a Claudia Aravena, abordando temáticas cotidianas con humor. Además, protagoniza la obra de teatro "Radojka", donde interpreta a un personaje en una trama que reflexiona sobre la dificultad de encontrar trabajo a los 50 años. Vitta compartió también su visión sobre la vida y su reciente experiencia con la repercusión de la deuda de pensión alimenticia con su expareja, destacando la importancia de abordar estos temas desde la perspectiva del humor.

En el mundo de la televisión, hay que estar en el momento y lugar indicado. De este modo, de forma casual, las oportunidades se presentan. Le pasó a los diez años a Araceli Vitta, que fue elegida en el casting para ser parte del Clan Infantil, la sección donde el conductor de Sábados Gigantes, Mario Kreutzberger “Don Francisco” compartía con los más pequeños de la casa.

En la instancia, los niños protagonizaban sketch de humor, cantaban y bailaban. Incluso tuvieron clases con la actriz Maitén Montenegro que los ayudaba a desarrollar sus habilidades artísticas.

Vitta que estaba enfocada en el Clan Infantil, recibió un día la oportunidad de participar en otro casting, para trabajar en una teleserie. Hizo una escena junto a sus otros compañeros y después le dijeron “te llamamos”. Pero pasaron dos semanas y no recibió noticias, así que decidida, fue a la oficina de Óscar Rodríguez, el director de telenovelas, para preguntarle el resultado: “Listo, quedaste”.

“La Invitación” fue una teleserie atípica para la época de su estreno en 1987. Con una combinación de suspenso y misterio, era una apuesta arriesgada en que Araceli Vitta, comenzaba su carrera en la actuación.

En conversación con BioBioChile, Vitta repasó sus inicios en la televisión y habla sobre su momento actual con su show de stand up “Las Wonder Woman” y la obra de teatro Radojka.

La pasión de Araceli Vitta por el teatro

Si crecer y salir al mundo por primera vez es todo un viaje, vivir parte de la infancia y la adolescencia en la televisión otorga una experiencia única. “Yo crecí en televisión con actrices que fueron mis maestras”, menciona a BBCL Araceli Vitta, que en “La Invitación” tuvo el papel de Betty del Solar, la hija en la ficción de Claudia Di Girolamo, quien en el transcurso de los capítulos tendría un rol clave en la historia.

“No es que yo hubiera buscado esta oportunidad, sino que esa oportunidad llegó a mi vida y una vez que empecé a actuar, me di cuenta que era lo que me gustaba”, asevera.

En ese sentido, Vitta recuerda que crecer en el set junto a Walter Kliche, Gloria Münchmeyer, Paulina García y Luis Gnecco la marcaron durante su evolución como intérprete.

Respecto a su paso por la televisión, en producciones como “La Invitación”, “Semidios” y “Champaña” de Canal 13 y “Rossabella” y “A Todo Dar” de Mega, es categórica en señalar que ser actriz de teleseries no se diferencia mucho de ser una actriz con experiencia en el teatro.

“Es que no es que uno se reinvente, lo que ocurre que el teatro es menos público”, puntualiza.

“Radojka” y la dificultad de encontrar trabajo a los 50 años

También detalla que ahora se encuentra realizando funciones con la obra Radojka, un espectáculo donde Araceli Vitta interpreta a Lucía y la actriz Claudia Aravena da vida a Gloria.

Pero, ¿de qué se trata? Este relato escrito por Fernando Schmidt y Christian Ibarzabal, y dirigida por Felipe Díaz Arraztio, cuenta la historia de dos amigas de 50 años que cuidan a una adulta mayor de origen serbio, que inesperadamente muere.

“No es fácil encontrar trabajo a esa edad, de eso se trata la obra, ¿de que serías capaz para mantenerlo?”, revela Vitta a nuestro medio.

Es que las amigas cuidadoras se ven involucradas en una serie de enredos y situaciones absurdas, que a través del humor negro, aborda un tema que afecta a los hombres y mujeres que ven como el mercado laboral, los excluye.

Especialmente ellas, de manera pícara “atacan” la discriminación que sufren las personas que sólo desean seguir trabajando.

Stand up y tomarse la vida con humor

Araceli Vitta conoció los shows de stand up de casualidad. Fue de la mano del comediante León Murillo que empezó a tomar clases. Ahora como acto, guarda algunas diferencias con el teatro, porque el stand up se presenta en un ambiente más íntimo. “El público lo pasa bien y se ríe”, recuerda.

Así entre Araceli y Claudia nació una asociación, donde presentan a “Las Wonder Woman”, Un show donde tocan “temáticas que son transversales como lo son las relaciones con los hijos y la pareja. Es la vida en general”, comenta a BioBioChile.

“El humor ocupa una parte muy importante en mi vida, siempre lo ha sido. Creo que el mundo ya está lleno de drama, entonces la idea es siempre tratar de tomar las cosas con humor”, agrega la actriz.

Los caminos de la vida

A sus 51 años, Vitta mira con otros ojos el futuro, reconociendo que a veces lo que uno espera, después puede que no se cumpla.“La verdad es que yo nunca me proyecto mucho, porque la vida me ha ido demostrando que uno va tomando distintos caminos y lo que uno planifica nunca resulta de manera exacta”, reflexiona.

En este aspecto la artista recuerda que la noticia de la deuda de pensión alimenticia con su expareja Daniel Guerrero, por la manutención de su hijo Sebastián, generó un eco que nunca espero. “Jamás lo pensé, nació precisamente de los temas que tratamos en el stand up y de ahí como que el tema tuvo mucha repercusión, pero creo que es bien positivo, siempre visualizar estos problemas, de la cantidad de gente que está en una situación como la mía”, cierra.