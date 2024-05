Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El ministro de Justicia, Luis Cordero, llamó a no vincular la muerte de la aspirante a gendarme Ignacia Albornoz Insulza, a causa de una neumonía derivada de un resfriado aparentemente por influenza en la Escuela de Formación Penitenciaria (Esforpen), con la trágica marcha de Putre, instando a no sacar provecho de la situación. Cordero solicitó a Gendarmería recopilar antecedentes sobre el caso, expresando que no se debe equiparar ambas situaciones y evitando interpretaciones erróneas en medio de la información. Además, lamentó lo ocurrido y extendió condolencias a la familia, exhortando a las autoridades y gremios, en especial a los gendarmes, a no utilizar este suceso con otros fines, manteniendo la prudencia en la recopilación de información para tomar decisiones adecuadas.