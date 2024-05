Nicolás Jarry (24º de la ATP) llegó este jueves por primera vez a una semifinal de Masters 1.000 en su carrera. Lo hizo en Roma y venciendo en un partidazo a tres sets al griego Stefano Tsitsipas, número 8 del ranking mundial.

La primera raqueta nacional vino desde atrás para asegurar el boleto a la ronda de los cuatro mejores en el Foro Itálico. El marcador benefició a ‘La Torre’ con parciales de 3-6, 7-5 y 6-4.

El nieto de Jaime Fillol mostró solidez de juego en momentos claves del partido, como en el segundo set cuando salvó cinco puntos de quiebre. Llegó al tercer parcial al tope de confianza y sorprendió al de Atenas, y al público, con un ‘concierto’ de efectivos derechazos.

Un nivel que no pasó desapercibido para la prensa europea, que se rindió ante el santiaguino de 28 años.

“Tsitsipas perdona y Jarry completa la fiesta chilena en Roma”, indicó Mundo Deportivo, mientras que otro diario español, Marca, apuntó que “Nicolás Jarry doma a Tsitsipas… El chileno sigue en una nube”.

Sky Sports, en tanto, tituló: “Show de Jarry. Vence a Tsitsipas y nos da el punto del torneo”. Apuntar que el ‘Príncipe’ se lució con una ‘Gran Willy’ en el quinto juego del primer set.

“Jarry remonta y ruge ante Tsitsipas para firmar semis en Roma”, señaló el portal del ATP Tour, agregando que “el chileno se mostró implacable desde la línea de fondo, con 23 golpes ganadores de derecha, incluido uno a 166 kilómetros por hora, para arruinar el intento de Tsitsipas de alcanzar su tercera semifinal consecutiva en Roma”.

Mientras France 24 indicó: “Jarry sorprende a Tsitsipas y Chile sigue ilusionando en Roma”, World Italia mencionó que “cuando se pensaba que Stefanos Tsitsipas podría ser el favorito del torneo, el jugador griego también abandonó el Foro Itálico. Nicolás Jarry continúa su camino y llega por primera vez a una semifinal en un torneo Masters 1000”.

Por último, UbiTennis mencionó: “Tragedia griega… Como ocurre en los mejores guiones de Sófocles, un comienzo tranquilo pronto se convirtió en una tragedia deportiva. El último cuartos del Internazionali d’Italia pareció estar en manos de Stefanos Tsitsipas durante largos tramos del partido, para terminar en manos de Nicolas Jarry”.

Nico Jarry’s reaction after becoming the 2nd Chilean man to reach a Masters SF in 15 years.

He wants to hear it from the crowd.

Big smile, big fist pump, big moment.

Who doesn’t love a fairytale. 🇨🇱🥹

pic.twitter.com/7g4dzUX2rF

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 16, 2024