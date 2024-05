Un hilarante momento se vivió en la televisión española que ahora da vuelta al mundo por lo chistoso del momento.

Durante esta semana en Murcia, España, se celebraron fiestas religiosas en Caravaca de la Cruz. Hasta el lugar llegó un reportero de la cadena televisiva Ser.

En el sitio se encontró con un grupo de turistas extranjeros a los que acudió para consultar sobre su experiencia en las fiestas, pero con ellos se encuentra una mujer española quien se ofrece a traducir de manera simultánea para la televisión.

“Good morning”, los saluda el periodista cuando la mujer súbitamente interviene hablando al micrófono dispuesto para los turistas. “No. ¿How are you?”, le corrige.

“Bueno, vamos a hablar con nuestra amiga que habla un poco de inglés, ¿no?”, acepta la ayuda no solicitada el reportero. “Yes, very well”, le dice, pero tan pronto como le consulta sobre las fiestas cambia nuevamente al español.

“Aquí están mis amigos ingleses, ¿Whats your name?”, les dice a sus amigos suecos para que se presenten. “From Sweden”, le corrige el hombre.

“I’m from Inglaterra and he is sweden”, agrega la mujer que lo acompaña y parece entender un poco de español.

Tras esta confusión, el periodista continua y le pide a la mujer española preguntarle a los turistas si su visita al país se debe a las fiestas o es una coincidencia.

“¿You are welcome?”, les pregunta en cambio. Pero uno de los momentos más graciosos del registro se da cuando el reportero le pide ayuda para preguntarles qué tal les ha parecido la celebración, y la mujer española procede a hacerlo, pero en español.

“¿Qué os parece esta fiesta internacional?”, evidentemente los turistas no le entienden, por lo que le piden repetir la pregunta, pero la mujer decide inventar su propia respuesta: “Sorry, muy bien, yes very well”, dice desafiando la seriedad del reportero.

Pero por si fuera poco, la mujer que se presta para la traducción simultánea decide añadir más idiomas a la conversación, puesto que decide preguntarles en nada menos que Catalán si se quedaran durante todas las celebraciones: “¿Will you stay todas las festes?”, les consulta.

Ante la extraña pregunta, los turistas suecos solo responden “yes”, sin saber realmente que contestan y súbitamente la mujer presenta a su hermana para luego ofrecer ayuda para “cualquier cosa”.

El momento se ha viralizado en redes sociales donde incluso ha sacado carcajadas a los conductores del mismo programa.