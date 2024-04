La ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó el tema del venezolano e imputado por el asesinato del ahora mayor Emmanuel Sánchez, Dayonis Junior Orozco Castillo o Yendris Segundo Paz Pérez (29), quien escapó de las autoridades chilenas y se encuentra en Ecuador.

De acuerdo a lo establecido por los peritajes realizados por el OS-9 de Carabineros, quien sería el autor de los disparos que le quitaron la vida al funcionario de Carabineros, está en Huaquillas, en la provincia del Oro de la República del Ecuador.

A raíz de esto, se pidió la extradición del imputado, quien hasta ahora aún no ha sido detenido.

Frente a esto, la ministra del Interior, en conversación con el matinal Buenos Días a Todos, dijo que “supongamos que esta persona está en Ecuador, que está en la localidad que usted señala ¿Le conviene o no le conviene a la investigación policial que él sepa que todos sabemos que está ahí?”

“A mí me preocupa mucho esto, lo he transformado en un tema así como de prédica. Nosotros le estamos anticipando que sabemos dónde está. Le aseguro que si estaba ahí, ya no está, ya huyó. Porque efectivamente se hace un monitoreo, especialmente monitoreo se hace por las señales digitales, telefónicas, y nuestras policías y la Fiscalía están cada uno de estos sujetos monitoreando, sus cercanos, para ver cómo son los movimientos y de esa manera se va identificando cuando se mueven”, sostuvo la secretaria de Estado.

Añadiendo que “uno nunca sabe a ciencia cierta, porque a veces la persona no está ahí, sino que está su teléfono solamente. Y esa es la manera fundamentalmente de darle seguimiento cuando hay desplazamientos así tan grandes, además de la observación”.

Pese a que no entró en detalle sobre cómo el imputado habría salido del país, Tohá precisó que “hubo colaboración, otras personas que intervinieron para este desplazamiento y por eso es tan importante este esfuerzo que hay que hacer, porque nosotros no solo nos esforzamos nosotros, el crimen organizado también se organiza. Y también va perfeccionando su técnica y va tratando de responder a los avances que tenemos para eludirlo”.

Al señalarle que con Ecuador hay extradición, la ministra mencionó que “no solo con Ecuador hay una colaboración policial muy intensa. Hemos tenido en varias oportunidades, causas, investigaciones que requieren trabajo conjunto”.

“Por ejemplo, hubo un caso bien mediático el año pasado, creo que fue de un secuestro de un chileno en Ecuador. Se hizo un trabajo entre las policías muy afiatado y se logró un resultado muy positivo. No tengo duda que vamos a tener la mayor colaboración de Ecuador en este esfuerzo”, sostuvo Tohá.