El presidente Gabriel Boric destacó los liderazgos políticos del oficialismo de cara a la próxima elección presidencial, recordando lo sucedido en su caso, donde se convirtió en mandatario pese a no estar entre los favoritos en las encuestas.

Así lo señaló en un encuentro que sostuvo este martes con la prensa acreditada en La Moneda, donde se refirió a diferentes temas de actualidad.

En la oportunidad, el presidente Boric fue consultado por la continuidad de su gobierno, a dos años del término de su periodo, en donde ya han surgido figuras, especialmente en la derecha, de cara a la elección presidencial.

“Creo que es muy pronto para decirlo, pero sé que hay liderazgos tremendamente potentes al interior del Gobierno y también fuera de él”, afirmó.

“Y me atrevo a mencionar algunos, pero liderazgos como el de Jeannette Jara, el de Carolina Tohá, el de la ministra Vallejo aquí presente, el del diputado Gonzalo Winter, varios alcaldes, la alcaldesa Carla Amtmann, el alcalde Tomás Vodanovic. O sea, hay un sinfín de personas, Daniella Cicardini, la diputada Cariola que hoy día está en un rol tremendamente importante, el ministro Elizalde”, enumeró el presidente Boric.

“Creo que son super valiosos y que pueden, eventualmente, en un futuro seguir destacando en política chilena y no solamente pensando en la próxima elección presidencial, sino en diferentes instancias”, auguró el mandatario.

De todas maneras, advirtió que “nuestra prioridad es gobernar y no hay nadie que me haya dicho ‘yo tengo fecha de salida’, Eso se los puedo garantizar”.

“Yo creo que es muy importante que los sectores progresistas tengan un proyecto que pueda perdurar en el tiempo, porque evidentemente los cambios que se requieren en Chile no se limitan a periodos de cuatro años”, reflexionó.

“Y, por lo tanto, tener una continuidad en la elaboración programática, en la construcción de confianza y por cierto, en la conexión con las grandes mayorías de nuestro país, es fundamental para poder lograrlo”, añadió el mandatario.

En ese sentido, reconoció que “eso requiere una coalición que se proyecte en el tiempo y eso se juega más allá de los plazos electorales”.

“Una de las cosas de las cosas que le insisto mucho a mis compañeros del Frente Amplio es que hay que hacer un esfuerzo muy sostenido porque no sean partidos solamente estatales, en el sentido de que su único objetivo es la disputa de cargos, sino que tienen que estar muy insertos en la sociedad civil, en los comités de pobladores, en los sindicatos, en las federaciones, en los movimientos socioambientales”, sostuvo.

“Recuerdo que cuando se confirmó que yo iba a ser candidato a principios del 2021, era, según las encuestas, de los peores evaluados. Y se daba por hecho en esa época que el próximo presidente de Chile iba a ser Joaquín Lavín y quien más valoración ciudadana tenía en ese momento era una diputada independiente”, recordó Boric.

En esa línea, sostuvo que “creo que es muy pronto para hacer aseveraciones categóricas en término a qué es lo que va a pasar en la próxima elección presidencial. No me cabe ninguna duda que si somos capaces de trabajar en la unidad, como se logró, que no fue fácil, pero se logró en el pacto municipal, la proyección de las fuerzas progresistas es totalmente competitiva en una futura elección”.